Concejal Mamani afirma que en el MAS existen dos liderazgos definidos: uno político y otro de gestión”

El Concejal por el MAS-IPSP y actual presidente del Concejo Municipal de Trinidad, Lino Richar Mamani, este jueves manifestó que a partir de un análisis, la realidad nacional muestra que el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, ha podido garantizar la estabilidad económica y se está cumpliendo la propuesta más importante que fue lanzada cuando se presentó el binomio Lucho – David, de que se iba a recobrar la estabilidad y que se iban a convertir muchos departamentos en productivos, entre ellos el Beni.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com.bo

Señaló que, el que le vaya bien al gobierno nacional, también le va a ir bien al gobierno departamental y al municipal, y eso se vio en la última movilización realizada en días pasados en defensa del gobierno nacional, con más de 20 cuadras de personas apoyando a los mandatarios, apoyando la pacificación en el país, apoyando la inversión para beneficiar la producción en el departamento, dejando de lado las peleas y confrontaciones.

“Ese es un mensaje que le dio el Beni a todo el país, y creo que algunos parlamentarios no están interpretando bien ese mensaje, como nunca, la gobernación y los alcaldes de los municipios del departamento se movilizaron, para mostrar al país que no van a permitir más huelgas, paros y bloqueos, acciones que solo han traído retroceso para la economía boliviana y especialmente para la economía del Beni”, afirmó la autoridad edil.

Puntualizó que, hacer una interpretación de la situación política a partir de las diferencias internas que existen en un partido tan grande como el MAS-IPSP, no es lo acertado, porque siempre habrán diferencias, ese es el escenario de debate en el MAS-IPSP, si no existiera el debate no sería un partido político, todos los militantes tienen sus diferencias, pero al momento de ir a votar y elegir, unen todas sus fuerzas para consolidar una estructura política que los represente en el gobierno nacional.

“Existen dos liderazgos definidos, uno político donde el comandante del MAS-IPSP se llama Evo Morales, a quien las bases del partido le han encomendado la administración y representación de nuestra sigla y el otro liderazgo es de gestión, encomendado a Luis Arce y David Choquehuanca, que son quienes representan la sigla del MAS-IPSP en el gobierno nacional, las diferencias continuaran, porque esa es la metodología de trabajo, pero al momento de defender los colores de la sigla, todos estamos unidos”, acotó Mamani