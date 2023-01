Del Castillo se desliga de la aprehensión de Camacho y atribuye todo el operativo a la Policía

Varias autoridades, exautoridades e instituciones cuestionaron al Gobierno por emplear prácticas usuales en regímenes dictatoriales contra sus detractores

Efectivos de la policía armados y encapuchados en el operativo de la aprehensión de Fernando Camacho. Foto: El Deber

Fuente: ANF

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, se apartó del operativo que logró la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y atribuyó todo el movimiento a la Policía Boliviana y a los que conocían de la orden del Ministerio Público.

“La Policía Boliviana no pregunta al ministro de Gobierno, no pregunta al comandante departamental, no pregunta al comandante general, qué orden voy a ejecutar porque lo que dice la Constitución Política del Estado es que la instancia o la institución encargada de hacer cumplir la Constitución y las leyes es la Policía Boliviana; y si la ley ordena que (cuando) el Ministerio Público emite una orden de aprehensión, la Policía Boliviana sólo la ejecuta”, sostuvo Del Castillo en Red Uno la pasada noche al ser consultado sobre quién ordenó el operativo.

El miércoles 28 de diciembre, un operativo policial, con efectivos armados y encapuchados, aprehendió al gobernador cruceño cuando se dirigía a su casa y, luego de reducir a su cuerpo de seguridad, lo trasladó hasta la ciudad de La Paz vía aérea para que responda dentro del caso “golpe de Estado I”. El operativo se ejecutó un día después de que Camacho emita su mensaje de fin de año augurando una lucha por el federalismo en el 2023 para poner límites al gobierno central

“Aquí hay una instancia que emite una orden de aprehensión y hay otra que la ejecuta que es la Policía Boliviana, y en determinadas ocasiones eleva y elabora los correspondientes plantes de operaciones; nosotros no podemos decidir qué orden ejecutamos y qué orden no ejecutamos. La Policía Boliviana, a través de sus unidades correspondientes, elaboran sus propios planes y ejecutan las órdenes de aprehensión en su debido tiempo”, resaltó la autoridad.

Varias autoridades, exautoridades e instituciones cuestionaron al Gobierno por emplear prácticas usuales en regímenes dictatoriales contra sus detractores.

Del Castillo explicó que la Policía estaría incurriendo en la comisión de algún delito, faltas o contravenciones, si no cumple con una orden de aprehensión al tener conocimiento.

“El (avión) súper puma es un bien dependiente del Ministerio de Gobierno y por consiguiente de la Policía Boliviana, así como los vehículos, así como la infraestructura, así como sus armas, así como todo el mobiliario de la Policía Boliviana. Por ejemplo, cuando hacemos operativos de avasallamientos, ellos (los policías) no consultan al ministro de Gobierno: ‘disculpe, ministro, ¿será que podamos usar la movilidad?’; ‘disculpe ministro, ¿será que podamos llevar nuestras armas reglamentarias?’. No. Ellos ya están formados por años y años y son profesionales y ejecutan debidamente su trabajo”, respondió al momento de ser consultado sobre quién autorizó el empleo del avión que trasladó a la autoridad departamental hasta La Paz.