“Demostramos que el pueblo sigue en la lucha”, dice Vargas tras dos semanas de protestas en favor de Camacho

“Hemos demostrado que por más que se utilice la justicia, el pueblo no se va a someter. Hemos demostrado que el pueblo sigue en la lucha, hemos articulado una marcha nacional ”, sostuvo.

Santa Cruz.- El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas señaló que después de dos semanas de protestas contra de la detención del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, se logró demostrar que el pueblo no permitirá imposiciones.

Vargas remarcó que se exigirá la restitución del Estado de Derecho en el país.

Anuncia acciones legales contra el comandante departamental

Vargas adelantó que como Uagrm iniciarán acciones legales contra el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz por prohibir, en los últimos días, el paso de la marcha de la universidad, pese a que está garantizado el derecho a la protesta.

“Vamos a accionar medidas legales y no vamos a permitir nunca más que nos obstruyan el paso. El día de la marcha estábamos con mujeres y niños, por eso no hicimos nada, pero tenga por seguro que no vamos a permitir que nos obstruyan el paso de nuevo”, señaló.