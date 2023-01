Descartan incremento de pensiones escolares en unidades privadas este 2023

Fuente: Unitel

El Ministerio de Educación descartó incremento de pensiones escolares en unidades educativas privadas en el país. El titular del área, Édgar Pary, fue el encargado de hacer el pronunciamiento este viernes desde el departamento de Potosí.

“No hay incremento de pensiones para la gestión 2023, porque no existe el índice de inflación de la gestión 2022, por lo tanto, nosotros no podemos realizar el incremento (de pensiones), si nosotros aumentamos estaríamos afectando la economía. Nosotros estamos ratificamos que no hay incremento de pensiones” insistió, Pary a poco más de una semana del inicio de las inscripciones en el país, proceso que está previsto que arranque el 16 de enero de este 2023.

La autoridad remarcó que el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene competencia en definir este tema y es solo tuición del Ministerio de Educación.

Horas antes, el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, realizó un pronunciamiento distinto, al indicar que se esperaba un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre la inflación del 2022; sin embargo, después esto fue desmentido por Pary.

Puma aseguró que se pueden reunir con dirigentes de la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) para coordinar, pero no así para analizar el incremento de pensiones.