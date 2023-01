Deschamps, sin filtro tras la derrota de Francia ante Argentina en el Mundial: «Hubo cinco jugadores que no estuvieron a la altura de la final»

El seleccionador planteó una frase llamativo sobre el rendimiento de sus dirigidos a raíz de una floja actuación en el último partido del Mundial de Qatar. Estas declaraciones sucedieron después de renovar su contrato hasta 2026

Didier Deschamps tras la recibir la medalla de subcampeón (Reuters)





Fuente: infobae.com

El entrenador de la selección de Francia, Didier Deschamps, permanecerá en el cargo por un tiempo más porque el subcampeón del mundo renovó su vínculo hasta 2026, con vistas al Mundial de ese año en Estados Unidos, México y Canadá. La extensión del contrato, que venció en diciembre pasado, ocurrió después de la final con derrota ante la Argentina en Qatar, una caída con muchas consecuencias en el equipo nacional, porque el técnico sorprendió y criticó públicamente a algunos futbolistas.

“No estuvimos a la altura”, manifestó Deschamps en la conferencia de prensa donde se anunció su continuidad en el cargo: “No voy a atribuir el problema a un jugador más que a otro. Pero en la alineación titular hubo cinco jugadores que, por diferentes motivos, no estaban al nivel para un partido así”, respondió tras un planteo periodístico que le preguntaba por qué Francia había ido abajo del marcador en durante gran parte del partido.

Vale destacar que el DT utilizó sus primeras modificaciones del partido a los 40 minutos de la etapa inicial. Allí, optó por los ingresos de Randal Kolo Muani y Marcus Thuram por Ousmane Dembélé y Olivier Giroud, respectivamente. Deschamps, de todos modos, destacó como principal argumento “la calidad de rival”, porque “puso mucho empeño en los duelos”.

Cuando le preguntaron si había “identificado las causas” de ese bajo nivel de cinco futbolistas habló sobre temas físicos, de salud (el plantel francés fue golpeado por el virus del camello durante las instancias finales del torneo), pero también sobre situaciones anímicas. “Algunos jugadores estaban peor físicamente. ¿Se debe al virus? Está la acumulación de partidos… Y también está el aspecto emocional. Para muchos de ellos, era su primera final de un Mundial. Es especial. Los que lo han vivido, si tienen la oportunidad de volver a vivirlo, lo llevarán un poco mejor”, explicó en declaraciones que recogió Le Parisien. Una gran parte de la nómina de 26 jugadores hacía su debut en esta competencia, entre ellos Dayot Upamecano, Eduardo Camavinga, Kingsley Coman, Aurelien Tchouameni y Kolo Muani.

En la comparativa, la selección argentina contó con 19 de 26 futbolistas que realizaban su debut en un certamen de esta índole. Dibu Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez son solo algunos de los valores más destacados del plantel conducido por Lionel Scaloni que jamás habían estado en una Cpa del Mundo. Toda la “calidad” de este adversario fue reconocida por Deschamps: “No voy a usar palabras fuertes, pero no existimos durante una buena hora”, declaró según replicó el medio RMC.

A continuación, se refirió al doblete de Kylian Mbappé para estirar la historia al tiempo suplementario: “Remontamos de la nada, pero hicimos lo que teníamos que hacer porque ellos también tenían el defecto de tener finales mucho más difíciles. Les presionamos hasta que estuvimos muy, muy cerca, pero no olvido la parte en la que no hubo juego”.

El entrenador que más partidos dirigió con Francia (138 juegos) reflejó que el alto nivel es “imperdonable” en comparación a los rendimientos que mostraron ambas selecciones en Lusail, aunque guardó un espacio para elogiar a sus dirigidos entre tanta autocrítica: “A pesar de todas las dificultades e imponderables, el grupo de jugadores de Doha fue muy competitivo y desprendió una fuerza increíble”.

Con esta renovación de contrato, Deschamps se convirtió en el técnico que más tiempo perduró en el cargo de seleccionador de los Bleus, por delante de Michel Hidalgo, que estuvo ocho años y seis meses en su rol (marzo de 1976 a junio de 1984). Con vistas a lo que viene, declaró sus sensaciones después de esta renovación: “Es una señal de confianza muy importante tener un contrato hasta 2026. Pero todo se hace por etapas, hay una exigencia de resultados, y siempre hay mucha expectación con la clasificación para la Eurocopa 2024 a la vuelta de la esquina. No miro hacia el próximo Mundial, antes habrá otros acontecimientos, pero es sobre todo una señal de confianza, aunque antes no me faltaba”.