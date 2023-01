Desde desnutrición hasta tumores se identificaron en los 34 canes que fueron rescatados de una casa, en la zona de Munaypata de La Paz. Vivían en malas condiciones y esto se refleja ahora en la salud de estos perros.

“Hemos podido ver que estos perros estaban malnutridos, hay algunos que tenían tumores. Tal caso es el caso de un perrito que trajimos, de avanzada edad, que tiene un tumor en los testículos”, informó a La Razón el director nacional de la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma), Alberto Cárdenas.

Vecinos notaron que algo raro pasaba en ese domicilio. Perros de todas las edades estaban ahí albergados, pese a que era un inmueble pequeño. Se denunció el hecho y se realizó el operativo que permitió el rescate de los 34 perros.

“A denuncia de los vecinos del sector de La Portada, en sentido de que en un domicilio existía más de 30 canes que estaban siendo maltratados, la Dirección Nacional de Pofoma, junto a la dirección departamental, ha convocado a personal de Zoonosis, de la Fiscalía departamental y de la Intendencia, para proceder con el allanamiento de este domicilio”.

Listos para el operativo, el jueves el equipo ingresó al domicilio. Apenas entraron, los funcionarios notaron que esta casa no reunía las condiciones para albergar a esa cantidad de animales.

“Era un inmueble bastante pequeño, el patio no era más de 4×4 (metros), aparte que tenía montón de basura, restos de vehículos y había cuatro o cinco dormitorios y dos cocinas en condiciones insalubres”, dijo el jefe policíal.

CANES

Al margen de que su hogar no era adecuado, el trato aparentemente no era tampoco el óptimo. La salud de varios de ellos está deteriorada, médicos de Zoonosis realizan las evaluaciones.

“Hemos encontrado a los 34 canes en muy mal estado de salud. A simple vista se puede ver que existe un maltrato animal, maltrato porque no esto no es solo golpear al can, sino también no darle un buen ambiente para que pueda vivir, no darle las comodidades, asistencia veterinaria, ni el suficiente alimento para que este pueda vivir”.