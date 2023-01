“Dictadura Caradura”, Leo Rosas y Vladimir Suárez lanzan tema por la situación en Santa Cruz

El videoclip del tema va acompañado de imágenes de los enfrentamientos que se vienen registrando en los últimos días en la capital cruceña.

Fuente: Red Uno

“Ni con todos tus fusiles, ni con todo tu rencor. Lograrás avasallarnos, somos pueblo vencedor”, es una de las frases del tema que fue lanzado por el ganador del Grammy Vladimir Suárez y el cantante cruceño, Leo Rosas.

Con el tema titulado “Dictadura Caradura” ambos artistas no quisieron quedar al margen de la situación que atraviesa actualmente en departamento de Santa Cruz desde la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho.

“Hey, Caradura, no me quieras imponer tu dictadura. Hey, Caradura, la verdad siempre será nuestra armadura (…) Hey, Caradura, no nos vas a amedrentar con escopetas. Hey, Caradura, a mi pueblo y a mi gente la respetas”, dice uno de los estribillos del tema a la que Rosas pone la voz y fue escrita y compuesta por Suárez.

El videoclip del tema va acompañado de imágenes de los enfrentamientos que se vienen registrando en los últimos días en la capital cruceña. En estas se ve el abuso policial al que se vieron víctima varios ciudadanos que salieron a protestar.

El tema se subió este miércoles a la plataforma de Youtube y en menos de cinco horas superó las 4,000 reproducciones.