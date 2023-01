Diputado Cuellar dice que Evo Morales es un “indisciplinado” y que no es “imprescindible” en el gobierno de Arce

Fuente: UNITEL

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuellar, lanzó duras críticas al expresidente Evo Morales, quien no estuvo presente en los actos festivos en La Paz por los 14 años del Estado Plurinacional.

El legislador del “ala arcista”, señaló que Morales ejerce “bastante indisciplina política” y que no es “imprescindible” dentro del partido oficialista y del gobierno del presidente Luis Arce.

“Es una falta de respeto del señor Evo Morales que no esté en estos actos protocolares y le falta el respeto al mismo Pacto de Unidad al no obedecer. Hay mucha indisciplina política del señor Evo Morales al no asistir a esta convocatoria”, manifestó Cuellar la mañana de este domingo en La Paz.