Diputado evista: La Dirección Nacional del MAS evaluará si corresponde o no expulsar al hermano Lucho

El diputado evista Héctor Arce afirmó este miércoles que la Dirección del Movimiento Al Socialismo (MAS) evaluará si corresponde o no expulsar al presidente Luis Arce del instrumento político, como se hizo públicamente con seis diputados. Indicó que “en mesa” está en análisis de un total de 30 legisladores oficialistas, debido a que no son “respetuosos ni leales” con su partido.

“Estas expulsiones no tienen el objetivo de generar inestabilidad dentro de nuestra organización política ni de desestabilizar la gestión del hermano Lucho. La Dirección Nacional del MAS evaluará si corresponde o no la expulsión del hermano Lucho, sobre eso no puedo pronunciarme”, afirmó el legislador ante la consulta sobre si se expulsará al presidente Arce, como ya se hizo con seis diputados.