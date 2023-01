Dueña del gato Tito denuncia que aerolínea estatal abandonó la búsqueda el 17 de diciembre

Fuente: Unitel

Andrea Iturre, propietaria del gato Tito que fue extraviado en una conexión aérea entre Tarija y Santa Cruz de Boliviana de Aviación, denunció que la aerolínea estatal no participa de la búsqueda desde el 17 de diciembre y si bien se logró una conciliación, esto fue solo para cubrir los gastos que le había significado a la joven movilizarse para encontrar al felino.

Este 8 de enero se cumple un mes de la desaparición de la mascota y el director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Néstor Ríos, informó que se logró la conciliación entre Iturre y BoA, además de la sanción a la aerolínea por Bs 50.000.

“Esta conciliación incorpora acciones y compensaciones a favor de la usuaria. A requerimiento suyo, las condiciones pactadas están en reserva, pero lo importante es que hubo una entera satisfacción de la pasajera. Por tanto, el reclamo dentro de la vía administrativa queda cerrado”, explicó Ríos el viernes, citado en un reporte institucional.

Sin embargo, la búsqueda sigue en pie y la propietaria del gato expuso que solo grupos voluntarios mantienen las labores en zonas aledañas al aeropuerto de la capital tarijeña. “No he parado ni pararé de buscar hasta reencontrarme con Tito. BoA no participa de la búsqueda desde el 17 de diciembre y no recibo apoyo, por eso organizo grupos de voluntarios”, matizó