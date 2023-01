Elio Vargas llama “cínicos” a los dirigentes de la Fejuve de El Alto

El exdirigente vecinal Elio Vargas, llamó ayer “cínicos” a los actuales dirigentes de la Federación de juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto y propuso darles “cátedra” sobre el Estatuto Orgánico, para que aprendan porque parece que “no leen ni Condorito”.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

“Hemos visto por medio de periódicos que esos señores están jugando al gato y el ratón. Son unos cínicos. Se juegan con la Fejuve como si fuera un pasanaku. Al parecer estos señores no saben que es el Estatuto Orgánico y están llevando a los vecinos alteños a la ruina”, afirmó en conferencia de prensa realizada en la Alcaldía Quemada.

En las últimas semanas, los dirigentes Nicasio Ríos y Ramón Quispe, se van disputado las riendas de la Fejuve ubicada en la avenida 6 de Marzo, en medio de acusaciones de “división” y expulsiones provocando un caos institucional.

Vargas se ofreció a darles clases para que aprendan el contenido del Estatuto Orgánico de la Fejuve y para que dejen de usar a la federación bajo “apetitos personales”.

“Esos señores buscando protagonismo bajo apetitos personales. Quisiera que vengan y yo me ofrezco para darle clases de qué es el Estatuto Orgánico de la Fejuve. A todos esos tipejos que los vemos metidos ahí en la Fejuve. Les puedo dar cátedra para que respeten la federación vecinal que le pertenece a los alteños y alteñas”, propuso.

Cabe recordar que la semana pasada, Quispe tomó las oficinas de la Federación vecinal de la 6 de Marzo y acusó a Ríos de no cumplir con los compromisos pactados y no convocar a un Congreso para elegir a un nuevo presidente de la Fejuve.

En respuesta, el pasado martes en horas de la tarde, los simpatizantes de Nicasio Ríos, recuperaron esa infraestructura y convocaron a un “Congreso por la Unidad” para el 13 de enero.

Ante ese panorama, Vargas recordó que antes los dirigentes se “rompían el alma” para luchar por los vecinos alteños y dejaron bien parada la institución; lamentablemente, los actuales dejan mucho que desear y en su opinión, son unos “oportunistas”.

“Antes los dirigentes nos rompíamos por El Alto, estos que ahora están metidos en la Fejuve son oportunistas como Renán Cabezas que es otro oportunista. Son unos cínicos que usan a la Fejuve de palestra política para llegar a ser diputados y se olvidan de los vecinos que juraron proteger”, ratificó.

NO REPRESENTADOS

El exdirigente de la Fejuve, Elio Vargas, advirtió que las bases se están cansando y no se sienten representadas por sus actuales dirigentes.

“Yo fui a preguntar por muchas zonas de El Alto y la gente dice que no se siente representada. No hay ni control social gracias a esos politiqueros que no son políticos. Señores antes de que les saquemos a patadas, prepárense, porque ustedes se han pasado de la raya, mal manejo de la federación vecinal”, advirtió.