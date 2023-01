Elu Gonzalez: “He tomado la decisión de renunciar a ser la Reina del Carnaval”

En una carta publicada la noche de este viernes, Elu Gonzalez anunció la decisión de dejar la corona de Reina del Carnaval de Santa Cruz

Fuente: Unitel

Elu Gonzalez comunicó la noche del viernes su decisión de renunciar a ser Reina del Carnaval de Santa Cruz en 2023 por las circunstancias que atraviesa el departamento de Santa Cruz.

Esta es la carta que colgó en sus redes sociales:

Amado pueblo cruceño:

Tiempo atrás se me dio la dicha de cumplir una ilusión que guardaba en mi alma: acompañar a Santa Cruz en su fiesta grande como su soberana. Ser elegida como la Reina del Carnaval me llenó de emoción, felicidad y de gratitud a la comparsa coronadora Januchos Jrs. y a todos ustedes, que me apoyaron y acompañaron desde el primer momento. Este agradecimiento permanecerá siempre.

Sin embargo, debido a las circunstancias que estamos viviendo, una sombra de tristeza embarga mi corazón. Con toda sinceridad, siento en lo más profundo que no puedo representarlos en nuestra fiesta como hubiera deseado, con vitalidad y alegría, porque las ganas de celebrar no están presentes en mi espíritu y no me siento en condiciones para hacerlo.

Después de varios días de reflexión, creo que debo seguir lo que dictan mi conciencia y mi corazón. Por eso, he tomado la decisión de renunciar a ser la Reina del Carnaval de este año. Confío en que ustedes comprenderán esta determinación. De aquí en mas, volveré a mis actividades, sin mayores comentarios públicos sobre este paso al costado, esperanzada en que llegarán mejores tiempos, con paz y unidad para nuestra hermosa tierra y todos sus habitantes.

Un abrazo inmenso,