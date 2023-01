Emacruz solicitó una auditoría a los procesos de contratación de los nuevos operadores de aseo urbano

Fuente: El Deber

«El informe que ha emitido la Contraloría, no es un informe definitivo, no es vinculante, no es un informe trágico como lo está haciendo querer ver la oposición, es el inicio de auditoria que nosotros mismos, como Emacruz, estamos solicitando de los procesos de contratación que ya hemos concluido con la suscripción del contrato”, dijo Hoyos.