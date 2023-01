En medio de críticas, amenazas, expulsiones y división en el partido de gobierno, el vicepresidente David Choquehuanca defendió la «renovación» en el MAS, que promovió el denominado proceso de cambio, desde que entró en el poder en 2006.

“No hemos venido a administrar eficientemente el aparato colonial, ni a transparentar solamente, hemos venido a cambiar, por eso se llama nuestro proceso, proceso de cambio y cambio es revolución, cambio es renovación, hermanos”, dijo la autoridad.

Horas antes, el expresidente Evo Morales cuestionó que a nombre de renovación, algunas autoridades nacionales intenten dividir aún más al partido oficialista.

“Intentan dividir con la llamada renovación” desde el Gobierno nacional, afirmó el exmandatario, durante una entrevista con radio Panamericana.

Choquehuanca emitió esas declaraciones durante un encuentro de alcaldes y presidentes de concejos municipales de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz (Agamdepaz).

En ese marco, afirmó que las ideologías “que vienen de afuera” ocasionan división en el país e instó a la población a dejar de lado los regionalismos y los colores políticos.

“Hoy en día quieren desestabilizar, no quieren que siga el proceso de cambio, no quieren estabilidad económica, porque dicen: ‘estos se van a quedar’. No les importa Bolivia”, enfatizó el Vicepresidente.

La postura de Choquehuanca se registra en medio de una crisis entre dos bloques de legisladores oficialistas: los “renovadores”, afines al presidente Luis Arce y los “evistas”, que responden al exmandatario Morales.

Desde la Dirección Nacional del MAS descartaron intentos de desestabilización a la gestión del presidente Arce, y dejaron en manos del partido la decisión de expulsarlo de ese frente político, como ocurrió con seis legisladores, a quienes calificaron de “traidores” por aprobar la Ley del Censo.

A esto se suman las críticas y cuestionamientos entre los denominados legisladores “renovadores” y “evistas”, durante el debate de diferentes leyes en la Asamblea Legislativa, que pusieron más en evidencia la crisis en ese partido de gobierno.