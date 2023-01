Enoumba es declarado intransferible por Always

En las últimas horas, trascendió la posibilidad de que el defensor Marc Enoumba pase a filas de Bolívar, pero la misma quedó descartada. La dirigencia celeste no expresó una posición formal y desde Always Ready aseguraron que no hay “oferta”; que, si surge algo, el jugador será declarado “intransferible”.

La banda roja tiene certamen internacional, está en la fase 2 de la copa Libertadores, su rival es Magallanes de Chile y esa participación es importante para los millonarios, según confirmó la misma fuente dirigencial del albirrojo. El jugador –además– tiene contrato vigente con Always Ready hasta el 2024, renovó su vínculo en la temporada pasada, precisamente cuando aparecía el interés de Bolívar por el jugador. “No tenemos oferta formal por Enoumba, pero de llegar no la vamos a analizar, por lo menos este semestre de Libertadores”, señalaron ayer desde la dirigencia de Always.

Enoumba no se encuentra en el trabajo de pretemporada de la banda roja en el Centro de Alto Rendimiento en la localidad de Huarina, por ello, fuentes del club aseguraron que se debe a que el futbolista está con un tratamiento en la rodilla izquierda, y se sumaría en los próximos días.

Enoumba está en Always Ready desde el ascenso, se consagró campeón con el club, es de los jugadores referentes de la institución, la pasada temporada terminó como capitán del equipo. En torno a la situación de Edarlyn Reyes, no es seguro que continúe en filas de Always Ready, tiene una propuesta de Arabia Saudita que está siendo analizada.