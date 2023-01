Esta es la carta que envió Camacho en su noveno día de reclusión en Chonchocoro

Fuente: Unitel

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, envió una carta que fue leída por uno de sus hijos este sábado en un congreso de la alianza Creemos. En el mensaje se dirige a su militancia y pide unidad de la oposición, además que se declara un preso político y anuncia el fin del Movimiento al Socialismo.

*Carta de Luis Fernando Camacho

AL PUEBLO CRUCEÑO Y BOLIVIANO

Escribo esta carta con la misma voluntad y con la misma fe con las que junto a ustedes salimos pacíficamente a las calles el 2019, para decirle no a la dictadura masista que nos hizo fraude.

El 2019 Santa Cruz inició un nuevo ciclo político con una bandera muy clara: la lucha por la democracia y las libertades ciudadanas, como eje central de un proyecto de nuevo país.

No hay que dejarnos confundir, primero es la democracia y la libertad, sin ellas no es posible el progreso ni el desarrollo.

El MAS y el masismo están viviendo su momento final. Ya no tienen proyecto de país. Ellos mismos se denuncian de delitos graves, de corrupción y de convivir con el narcotráfico. Y en lo político, la única forma de combatir a la oposición democrática es persiguiéndonos y metiéndonos presos. Pero mientras más violentos sean, menos legitimidad tendrán. Ese es el camino de las dictaduras, llenar de presos a las cárceles antes de llegar a su fin.

Desde que nos movilizamos contra el fraude, hemos asumido la responsabilidad histórica de ser el departamento bastión de la lucha por la democracia.

Esa lucha tiene que ser en unidad interna y en unidad con todos los departamentos, porque en Bolivia los que queremos vivir en democracia somos mayoría.

En esta lucha por una Bolivia libre y sin dictadura del MAS, todos tenemos tareas que cumplir. Voy a enumerar algunas tareas que cumplir:

1. La primera tarea me corresponde a mí. Como preso político del MAS, debo asumir una lucha permanente contra la dictadura masista, sin claudicar en nada. Estoy consciente de que antes que mi libertad personal, está la recuperación de la democracia y la libertad de todo nuestro pueblo.

2. A nuestros senadores, diputados, asambleístas, alcaldes y concejales y a los dirigentes de Creemos les pido que en este periodo de emergencia hagan todos los esfuerzos por unificar sus posiciones y buscar puentes con todos los sectores democráticos del país para enfrentar a la dictadura del MAS.

3. A los trabajadores y funcionarios de la Gobernación les pido que se mantengan alerta, mi secuestro también tiene como objetivo dañar la gestión. El masismo está lanzando propuestas para consolidar el Golpe de Estado que le dieron a nuestra gestión. En todo caso le digo a mi pueblo cruceño, ustedes me eligieron como Gobernador y ustedes decidan si debo seguir o no como Gobernador. Solo a ustedes me debo.

4. La lucha por el censo logró que los resultados del censo se apliquen desde 2024, y se aprobó una ley. La tarea de nosotros será preparar, en coordinación con todos los departamentos, una propuesta de pacto fiscal que debe implementarse antes del 2025.

Otra tarea que nos dejará el Censo para toda la oposición democrática será exigir que se transparente el Padrón Electoral. No podemos permitir que el MAS siga haciéndonos fraude en las próximas elecciones.

5. El Cabildo del 13 de noviembre nos propuso la tarea de avanzar en una propuesta de nuevo relacionamiento con el Estado. Esto es avanzar con el Federalismo, como nuevo modelo de Estado, para desarrollar nuestras regiones. El Federalismo es un sueño de nuestros abuelos y padres que lleva más de un siglo y medio, pero también hay que pensar este federalismo con visión nacional porque debe ser un modelo que potencie las regiones y unifique y engrandezca a Bolivia.

Pueblo cruceño y boliviano, estamos en un momento crítico para nuestro país. El MAS y el masismo se está desmoronando y en su caída está destruyendo al país. Estamos viviendo una fuerte crisis económica, pero el gobierno de Luis Arce le miente al país. No hay estabilidad económica, lo que hay es un gran endeudamiento. Este año en el Presupuesto General está contemplado que Bolivia se endeude por 2 mil millones de dólares más. Hoy Bolivia es uno de los países más endeudados de la región.

Por eso, querido pueblo cruceño, nuestra lucha debe ser nacional porque en última instancia se trata de salvar a Bolivia de la corrupta dictadura masista.

Dios Bendiga a Santa Cruz

Dios Bendiga a Bolivia