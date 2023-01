Evangélicos protestan; se oponen a educación sexual en los colegios

MELISSA REVOLLO P.

Fuente: Opinión

“¡Los hijos son de los padres, no del Estado!”. “¡Dios creó al hombre, varón y hembra los creó!”. “¡No a la ideología de género en la educación!”. Con estos estribillos, padres de familia y las Iglesias Evangélicas Unidas de Cochabamba (IEUC) protestaron exponiendo su rechazo a que se dé educación sexual en las unidades educativas, como parte de los nuevos contenidos de la malla curricular.

Ayer, padres de familia, organizaciones pro vida, pro familia y representantes de la Iglesia evangélica salieron a las calles, hicieron un plantón y una marcha. La medida se hizo también en otros departamentos.

El Ministerio de Educación instruyó la incorporación de contenidos como ajedrez, robótica y nociones de estadística, además de sexualidad humana y otros en la malla curricular.

Los padres de familia interpretan el tema de sexualidad como hipersexualización, entre otras observaciones.

El presidente de IEUC, José Luis Rivera, dijo que se creó la Plataforma de Control Ciudadano por la Educación de Nuestros Hijos para hacer una representación ante el Ministerio de Educación; piden mesas de trabajo y diálogo con el Gobierno. Esperan que esto ocurre antes del inicio de clases. Advirtió que, de no darse, asumirían más medidas de presión.

Rivera considera que la nueva malla curricular atenta contra los derechos y libertades de los padres de familia de educar a sus hijos en la cosmovisión, ética y moral que cada familia tiene. Manifestó que están de acuerdo con los nuevos contenidos, pero observan lo relacionado a la sexualidad.

“Creemos que está bien lo del área científica, pero no la ideológica, especialmente la hipersexualización de nuestros hijos (…). Nosotros no creemos en la ideología de género. El Estado no debe inmiscuirse en esos asuntos; como padres, nosotros tenemos el derecho de educar a nuestros hijos”, sostuvo.

Por su lado, la madre de familia Ana Montaño insistió en que este tipo de contenidos de la malla curricular “provocarían una hipersexualización”.

“Nosotros estamos viendo que ya en los medios de comunicación, en la música, en las películas hay hipersexualización. Entonces, ¿en el colegio más vamos a tener eso? No queremos. Estamos en contra de que se hipersexualice a los niños desde edades tempranas”, dijo.

Montaño aseguró que la educación sexual debe darse en las casas. Expresó que así como la educación es laica en lo religioso, no debe haber una educación sexualizada sino que esto se debe dejar en la jurisdicción de los padres.

OTROS PAPÁS

Por su lado, autoridades de Educación y representantes de los padres de familia dieron una conferencia de prensa juntos, hace dos días, y defendieron la implementación d ellos nuevos contenidos en su conjunto.

Los padres de familia David Ballón y Ana Laura Montaño se identificaron como representantes de los consejos educativos y respaldaron al Director de la Dirección Departamental de Educación.

Sin embargo, ayer, un grupo de los padres de familia de Cochabamba I desconoció a esas personas.

Una de las representantes, Marcela Vargas, cuestionó además la falta de socialización, capacitación y equipamiento.

“¿Cuántas unidades educativas tienen una sala de robótica o implementos, por lo menos alicate, desarmador?, ¿tienen algún ajedrez?, ¿computación?”, cuestionó, y agregó que cuando se hacen actividades de este tipo quienes invierten recursos son los papás.

Mientras, los maestros urbanos advirtieron con no empezar clases si es que se mantiene la disposición. Al respecto, el director de la DDE, Iván Villa, expresó que la nueva malla curricular se implementará a partir del primer día de clases y que los profesores tienen obligación de asistir a sus fuentes laborales.