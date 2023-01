Evo fue el gran ausente en La Paz y recordó que él eligió el 22 de enero como día para celebrar al Estado Plurinacional

Fuente: UNITEL

Este 22 de enero se celebra el Día del Estado Plurinacional el cual, este año, en el acto central en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz, el gran ausente fue Evo Morales, líder del MAS y propulsor de la celebración de esta fecha cuando fue presidente.

El líder del partido de Gobierno, Evo Morales, denunció maltrato y discriminación en su contra por parte de los llamados “renovadores” del Movimiento Al Socialismo (MAS), esto tras conocerse que fue invitado “a última hora” a participar de la celebración.

“Hermanas y hermanos: pese al maltrato y discriminación del oportunismo que pretende manipular la historia y aprovecharse de las luchas del pueblo para improvisar un proyecto político renovador de la derecha hago un llamado a defender la unidad y convicción ideológica del MAS-IPSP”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.

Hermanas y hermanos: pese al maltrato y discriminación del oportunismo que pretende manipular la historia y aprovecharse de las luchas del pueblo para improvisar un proyecto político renovador de la derecha hago un llamado a defender la unidad y convicción ideológica del MAS-IPSP — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 21, 2023

Según el senador por Cochabamba, Leonardo Loza, Morales fue invitado al evento con una “cartita”, a poco de confirmarse su viaje al vecino país se Argentina para estos días.

“Si no nos quieren invitar, no nos inviten, no vamos a llorar, no le vamos a hacer problema, vamos a aguantar y vamos festejar donde estemos, como estemos el Día del Estado Plurinacional, pero no nos ninguneen, no nos discriminen con este tipo de cartitas”, apuntó Loza a un medio impreso.

“Elegimos el 22 de enero, porque en esa fecha del año 2002, fuimos expulsados del congreso neoliberal por orden de la embajada de EEUU. Cuatro años después, en ese mismo día y en ese mismo parlamento, juramos a la presidencia con una bancada mayoritaria gracias al voto del pueblo”, agregó el expresidente en redes sociales.

Con el Día del Estado Plurinacional de Bolivia rendimos homenaje a las luchas históricas de nuestros antepasados que resistieron las políticas de exterminio y saqueo del colonialismo y al modelo económico de hambre y explotación de recursos naturales del neoliberalismo — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 21, 2023



El líder del MAS anunció el pasado domingo que visitará Argentina el próximo 22 de enero para participar de actos con residentes bolivianos por el Día del Estado Plurinacional luego de que no fue invitado a participar de los actos oficiales organizados por el Gobierno en La Paz para esa fecha.

Fuente: UNITEL