Evo: «No convocar al MAS para celebrar el Día del Estado Plurinacional es división»

Fuente: lostiempos.com

Tras el encuentro con el mandatario, la COB y el Pacto de Unidad se declararon en emergencia nacional ante las protestas por la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que está en la cárcel en Chonchocoro. Además, el presidente Luis Arce convocó a una movilización para el 22 de enero.

«El MAS no fue invitado, los dirigentes del movimiento político más grande de la historia no ha sido convocado, eso es discriminación y algunos compañeros se llenan la boca con unidad, unidad, unidad. No convocar a los dirigentes del MAS como el aniversario del Estado Plurinacional, ahí está la división», dijo Morales en su programa dominical que difunde Radio Kawsachun Coca.

Este lunes, la dirigencia del ente matriz de los trabajadores emitirá los comunicados e instructivos a las regionales, centrales, subcentrales y sindicatos de base para que se sumen al estado de emergencia.

El presidente Arce remarcó que «el proceso de cambio es uno solo» e indicó que el 22 de enero se realizará una gran marcha.

«No invitar al MAS, eso quiere decir no soy masista», argumentó Morales.

Sin embargo, el líder del MAS no descartó celebrar el Día del Estado Plurinacional en Córdoba, Argentina.