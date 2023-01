Evo sobre demanda peruana: «Nos hacen campaña gratis»

Fuente: lostiempos.com

«Consultando con mis abogados, me dicen que esa demanda no tiene pies ni cabeza. ¿Tratando de que Evo no entre (a Perú) creen que perjudican a Evo?, perdonen soy muy atrevido, creo que más bien nos hacen una campaña gratis. Tal vez no me conocían y me conocían cuando era presidente, pero están hablando de Evo Morales, muchas gracias por ser jefes de campaña», dijo en entrevista con radio Kawsachun Coca.

Asimismo, este domingo el exmandatario agradeció las acciones de defensa constitucional a su favor, de parte de Ronald Atencio, exabogado del expresidente Pedro Castillo.

«Agradezco la solidaridad de hermanos abogados peruanos que presentaron acciones de defensa constitucional ante las falsas acusaciones de un congresista fujimorista en nuestra contra. Nos atacan y tratan de instrumentalizar la fiscalía peruana para ocultar el genocidio en Perú», posteó Morales en su cuenta de Twitter.

El abogado presentó un habeas corpus para dejar sin efecto el impedimento de ingreso al Perú. El documento está dirigido al juez constitucional de turno de Lima Centro.

«Solicito a su despacho lo siguiente: Dejar nulo y sin efecto, cualquier tipo de disposición, resolución, acto administrativo y/o medida que impida, limite o restrinja el libre ingreso o salida de la República del Perú de Juan Evo Morales Ayma», se menciona en la carta.