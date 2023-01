Explosión de un petardo provoca la pérdida parcial de la audición a un periodista de ERBOL

En medio de los enfrentamientos ocurridos la tarde de este martes en la zona Sur de La Paz, el periodista de la red ERBOL, Rodrigo Fernández, sufrió la explosión de un petardo que fue lanzado de un grupo afín al Movimiento Al Socialismo (MAS) lo que le provocó la pérdida parcial de la audición del oído izquierdo.

La agresión al trabajador de la prensa ocurrió cerca de las 19.00 cuando la contramarcha dispersaba a la movilización convocada por los cívicos y plataformas ciudadanas, cerca de la Iglesia de San Miguel, que rechazaban la presunta persecución política contra la oposición.

El periodista de ERBOL explicó que el artefacto que le impactó fue un petardo alterado que le llegó a perforar su ropa y delarle lesionado cerca de su pecho. “Primero he sentido la explosión y la chispa en mi hombro izquierdo y cuando ha reventado, el oído izquierdo se me ha tapado y ya no pude escuchar”, explicó.

El hecho ocurrió en medio de la inacción policial para evitar que continúen los enfrentamientos entre los movilizados. Varios de los colegas de Fernández observaron que su ropa estaba dañada por lo que decidió acudir a la Caja Petrolera de Salud (CPS).

En el nosocomio fue atendido de emergencia. El informe médico señala que tiene perforación de la membrana timpánica, producto de la explosión cerca de su oído izquierdo.

En las próximas horas un otorrinolaringólogo evaluará su situación “para que no sea una pérdida total de la audición”.

Pero no fue el único caso del periodista de ERBOL, un equipo de prensa de Cadena A también fue agredido por unas personas mientras reclamaban sobre los hechos de la crisis 2019.

Fuente: erbol.com.bo