FBF asegura que el torneo arrancará el 5 de febrero

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, aseguró que el primer torneo del año, “todos contra todos”, arrancará el 5 de febrero y que no ve algún inconveniente para postergarlo.

Pese a que existen problemas institucionales en Wilstermann, y que no hay seguridad de que retornen a entrenamientos porque están en paro de actividades, además de que resta confirmar el tema de los derechos de televisación, el titular del ente federativo aseguró que no hay cambios en la fecha para el arranque del torneo, y que los otros puntos se tocarán en los Consejos de la División Profesional y Aficionados.

“No hemos expuesto al Consejo de la División Profesional el informe jurídico legal de lo que ha significado el impago por parte de la empresa Telecel hasta el 31 de diciembre. Se lo hará en el próximo Consejo, donde se analizará el informe legal; ambos Consejos tomarán la decisión, pero está completamente ratificado el inicio del torneo para el 5 de febrero”, reiteró Costa.

La preocupación del Comité Ejecutivo por la situación de Wilstermann es evidente; han propuesto soluciones para la institución, pero no pueden intervenir por normativa; sin embargo, esperan que esos conflictos no representen un problema para el formato del torneo, ya que no se dan garantías de que el “aviador” comience el torneo en la fecha señalada.

El titular de la FBF sostuvo ayer una reunión con el presidente de Wilstermann, Gary Soria, al que le expresó su preocupación por la situación del club. Le dio algunas sugerencias a fin de que pueda llegar a solucionar sus problemas.

La FBF también anticipó que el congreso se llevará a cabo el 10 de febrero.