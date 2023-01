Fiscalía admite denuncia contra teniente de la Policía que atacó a periodistas en Santa Cruz

Los efectivos los interceptaron, los redujeron y les hicieron quitar sus casos protectores de prensa para propinarles golpes en el piso

Policía que agredió a periodistas de UNITEL Policía que agredió a periodistas de UNITEL

Fuente: ANF

La Paz.- La Fiscalía admitió la denuncia penal contra el teniente de la policía Víctor Hugo Santileces Jauregui por agredir a dos periodistas de la televisora Unitel la noche del pasado 1 de enero mientras se desarrollaba enfrentamientos en proximidades al Cristo Redentor.

“En mérito a la denuncia y/o información fehaciente recibida sobre la comisión de un presunto hecho delictivo y, de conformidad con lo establecido en la última parte del art. 289 del Código de Procedimiento Penal, informo a su autoridad el inicio de investigación contra Víctor Hugo Santileces Jáuregui a instancia de Roberto Méndez Herrera por la presunta comisión del delito de delitos contra la libertad de prensa, art.296, lesiones graves y leves, art.271, previsto y sancionado por el Código Penal”, indica el documento de inicio de investigación dirigido a la fiscal Celika Córdova Peredo.

La querella penal fue presentada por el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, el pasado 3 de enero. Esta jornada se conoció que el Ministerio Publico admitió la demanda dos días después.

Según la relación de los hechos, la madrugada del 1 de enero de 2023, los periodistas bien identificados Joel Orellana y Miguel Ángel Rivero fueron brutalmente agredidos por el teniente Santileces y otros uniformados, en inmediaciones del colegio Lasalle del Segundo Anillo, al momento de realizar la cobertura de los enfrentamientos.

“(…) Cuando el grupo de policías los tenían en el piso, apareció un Coronel al cual ellos pidieron auxilio, y este coronel ordenó que los suelten y que los lleven a las instalaciones de la policía del Comando Departamental para prestarles los primeros auxilios de esta manera el coronel impidió que el denunciado, conjuntamente con otros efectivos policiales, acaben con la vida de los dos periodistas que fueron agredidos y hasta les robaron sus pertenencias como ser su material de trabajo micrófono; y pese a ser auxiliados por los mismos, no recuperaron sus pertenencias”, indica la denuncia.

Los efectivos los interceptaron, los redujeron y les hicieron quitar sus cascos protectores de prensa para propinarles golpes en el piso. Miguel Ángel Rivero resultó con heridas en la cabeza, rostro, nariz y dedos.

“Se cruzó un policía alterado diciendo que por qué lo choqué, que lo estaba grabando, estaban muy alterados, le dije ¡soy prensa!, me identifiqué con él, de repente se acercaron unos policías más, fue ahí que me golpearon, me tiraron al piso, me quitaron inicialmente la cámara”, manifestó Orellana.

//FPF//