Gobierno buscará instrumentalizar la sentencia de Murillo para beneficio político, según analista

Fuente: Unitel

Mientras el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, celebra la sentencia de 70 meses de cárcel (cinco años y diez meses) para su antecesor Arturo Murillo, señalando que las denuncias que realizó el Gobierno contra la exautoridad eran ciertas, el analista político José Orlando Peralta advirtió que la actual administración estatal no hizo nada para obtener justicia.

Y es que la sentencia de Murillo se dio en territorio estadounidense y no así en Bolivia, por lo que Peralta observó que ahora el Gobierno busca capitalizar de manera sesgada e instrumentalizar el caso para beneficio político, cuando fue el comportamiento institucional de la justicia de Estados Unidos (EEUU) lo que puso tras las rejas a la exautoridad del Gobierno transitorio.

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue sentenciado a 70 meses de cárcel en EEUU, este 4 de enero, después de que se declarara culpable de los delitos de soborno internacional y lavado de dinero, en octubre pasado, por un caso que detalla que recibió un soborno de $us 532.000 a cambio de asegurar un contrato de $us 5,6 millones para la entrega de gases lacrimógenos y otros equipos no letales durante el Gobierno transitorio, entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

Según las investigaciones, el exministro compró un lote de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor, por medio de la firma Bravo Tactical Solutions LLC. Esa empresa pagó $us 3,3 millones por el material antidisturbios que luego vendió al Estado boliviano en $us 5,6 millones, por lo que se evidenció un sobreprecio que fue trasladado a bancos estadounidenses, de donde Murillo obtuvo réditos.