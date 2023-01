Gustavo Pedraza: “Estamos en transición al posmasismo, pero va a ser un parto doloroso”

Gustavo Pedraza considera que un nuevo modelo está por nacer y que el centro político es ahora Santa Cruz. La defensa de Camacho es, en realidad, la defensa de la democracia y las libertades.

Fuente: paginasiete.bo

Gustavo Pedraza es abogado de profesión, pero formado en administración pública en la universidad de Harvard. Este consultor internacional, investigador social e intelectual cruceño, desmenuza el conflicto de Santa Cruz más allá del censo o la detención del gobernador Luis Fernando Camacho. Considera que, luego de 17 años de resistencia al proyecto autoritario del MAS, Santa Cruz está dando a luz a un nuevo modelo de Estado.

Pedraza fue candidato vicepresidencial de Comunidad Ciudadana (CC) en 2019 y 2020, pero su mirada del conflicto es analítica más que política.

Santa Cruz ha vivido un paro durísimo de 36 días y ahora otra vez está en protesta. ¿A qué atribuye esta constante convulsión?

Santa Cruz es el territorio que ha resistido desde hace 17 años el proyecto político autoritario del MAS y se ha constituido en la región que ha frenado ese proyecto de poder total. De ahí emerge la latencia permanente de conflicto. Si bien en julio de 2013 se logró un acercamiento con Evo Morales y se firmó un acuerdo con sectores económicos, fue un paréntesis, no ha habido una relación pacífica en ningún momento. La regla ha sido la tensión permanente, el paro del año pasado se apoya en esa línea continua de conflicto permanente. Por otra parte, está el otro componente, que es la crisis aguda del Estado, por la descomposición de las instituciones, que se ha agudizado el 2022. El INE es parte de esta descomposición. Todas las instituciones públicas están descompuestas, bajo control político del partido. Esta crisis se ha agudizado y ha tocado fondo, de tal manera que es insostenible.

Hay quienes dicen que en este proceso está muriendo el Estado plurinacional y que está surgiendo un nuevo Estado. ¿Qué tipo de Estado está pariendo esta protesta? ¿Es un Estado federalista?

Yo creo que estamos en la transición hacia la era del posmasismo, pero este proceso va a ser un parto doloroso. El fraccionamiento interno del MAS no es más que un síntoma del agotamiento del instrumento del poder y esta crisis aguda del Estado Plurinacional es la revelación de este agotamiento. Se agota este proyecto de poder y estamos en transición hacia un nuevo periodo, pero no es automática, sino que tiene que haber una elaboración, una nueva narrativa. Y el centro político, el eje de esa disposición social a la construcción de un nuevo sujeto histórico se ha instalado en Santa Cruz, porque Santa cruz se ha constituido en la antítesis del proyecto autoritario del MAS. No hay certezas todavía sobre cuál será la conformación del nuevo Estado, pero sí tiene los principios universales que lo sostienen: democracia, independencia de la justicia, respeto a los derechos humanos, cuidado al medioambiente, economía productiva, que es lo que la sociedad cruceña ha encarnado en las actividades de resistencia. Santa Cruz no se mueve como sociedad mirándose hacia adentro, hay narrativas que indican eso, pero en la cabeza de la gente, estamos mirando hacia el país y hacia el mundo. Esa toma de conciencia de la sociedad cruceña no es sólo para defender un territorio o a un líder o a dos líderes. Más allá del apresamiento del Gobernador, la conciencia es para la defensa de los principios fundamentales de la democracia y la libertad.

Entonces, ¿de esto no sólo va a salir un partido que le haga frente al MAS, sino un nuevo modelo de Estado?

Sin duda, porque esa fuerza social expresada el 13 de noviembre, no creo que haya antecedente en los anales de la historia del país una concentración humana tan masiva, está luchando por el país. No hay que confundirse, no porque algunos miren hacia adentro quiere decir que toda la sociedad cruceña está haciendo eso. Bolivia no puede vivir sin Santa Cruz y viceversa. La representación más concentrada de Bolivia está en Santa Cruz en términos de formación social, este territorio ha acogido y ahora es base de los bolivianos que han venido de otros departamentos.

Usted hace mención al cabildo y dice que Santa Cruz es Bolivia, pero el cabildo manda a revisar la relación con el Estado boliviano. Daría la impresión que están pensando ser otra cosa. ¿Qué pasó con eso o fue un error?

Creo que fue un mensaje mal mandado y mal entendido. La disposición del partido de Gobierno hace que se interprete que es separatismo o que Santa Cruz se quiere separar de Bolivia. Cuál es el fundamento de esa afirmación: Santa Cruz no puede vivir en conflicto permanente, tenemos que cambiar esa forma de relacionamiento con el Estado central, con el gobierno central. Estamos pensando en que esta relación tiene que cambiar en función a una convivencia pacífica y respeto a nuestros derechos, en función a ello se hizo aquella mención, no fue pensando en que queremos ser otra nación. Dentro de ello está la autonomía, que no se ha consolidado y puede estar una nueva forma de administración del Estado, que puede ser federal, pero si no hemos profundizado ni la autonomía… Si el estado actual ha cercenado las principales partes del estatuto autonómico original, ¿cómo vamos a estar pensando en otra forma si no hemos logrado consolidar esto?, ese es el debate en el que tenemos que ingresar.

¿Usted considera que Santa Cruz ya se ha ganado el derecho de ser el centro de las decisiones políticas del país?

Yo no tengo dudas. En lo que tenemos que trabajar es que esa centralidad que hemos ampliado de lo económico a lo político, tenemos que traducirla en la toma del poder, no como Santa Cruz, sino como Bolivia, que está asentada en Santa Cruz. Es decir, no vamos a cambiar el país si no se accede al poder de la gestión del Estado con un nuevo proyecto político, es decir, esa fuerza social que se ha demostrado poderosa y vigorosa en los últimos seis años tiene que ser transformada en fuerza política, no constituyendo un partido cruceño, sino constituyendo un sujeto histórico nacional, que le hable a todo el país y que represente al país en su gran mayoría.

¿Qué pasa con la gravitación que siempre ha tenido el occidente, y particularmente El Alto y el Chapare?

El siglo XX tuvo como centro político a La Paz, y el siglo XXI, esta sociedad (la cruceña) se ha constituido en el nuevo centro político, pero no ha sido automático, sino como consecuencia de esos flujos migratorios que han hecho de este territorio la representación más concentrada del país. No creo que La Paz, Cochabamba y El Alto dejen de incidir, van a seguir incidiendo, pero ahora el campo político emerge desde aquí (Santa Cruz) y logra incidir en el campo político nacional.