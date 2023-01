“Hay una crisis social irresuelta”, reconoce vocero presidencial y dice que “las tensiones sociales van a persistir”

El vocero presidencial, Jorge Richter, reconoció este lunes que en la actualidad hay una crisis política y social irresuelta y consideró que esta división lleva siglos sin resolver.

Sus declaraciones se registraron en medio de un análisis del discurso presidencial de Luis Arce, por el Día del Estado Plurinacional de Bolivia y a dos días del cabildo nacional, en el que se asumirán medidas por la detención del Gobernador Luis Fernando Camacho.

“La cuestión política es una crisis irresuelta. La polaridad social no se resuelve con una reunión o con un decreto. La polaridad social lleva siglos sin resolver. En la medida que se establezcan modelos políticos que puedan dialogar, que no es el caso ahora, pues son modelos que están en conflicto, las tensiones sociales van a persistir”, señaló a tiempo de considerar que la derecha en el país no es democrática.