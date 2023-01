Identifican a funcionario de la ANH dentro del grupo de choque que desató la violencia en La Paz

Mediante su perfil en Facebook, el exparticipante de un reality show emitió una “aclaración” en la que asegura no haber agredido a nadie ni tampoco haber lanzado los petardos que impactaron contra la movilización que exigía la libertad de Luis Fernando Camacho.

“Yo no ataque a nadie, mucho menos con artefactos explosivos, si alguien muestra algún video, o alguna fotografía donde yo esté agrediendo a alguien, o con un petardo, inmediatamente me someto a la justicia, por eso hasta la fotografía está cortada ya que no portaba en mis manos nada y estaba caminado con normalidad”, señala.