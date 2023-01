Juez que envió a la cárcel a Camacho no podía ocupar ese cargo porque fue destituido el 2016

Según los requisitos para ser juez, el candidato no debe haber sido destituido por proceso disciplinario en el Órgano Judicial y/o en el Ministerio Público

La Paz.- El juez Sergio Sebastián Pacheco Diamantino, quien dictó cuatro meses de prisión preventiva en Chonchocoro para el gobernador Luis Fernando Camacho, fue destituido del cargo de secretario del Juzgado Disciplinario de La Paz mediante una resolución del Consejo de la Magistratura ejecutoriada en abril del 2016; este antecedente lo inhabilitaba para ocupar el cargo de juez.

“PRIMERO.- Declarar PROBADA la denuncia presentada por la Dra. Nelly Jannette Segales Jarro y por el Dr. Luis Gualberto Fernández Ramos; y PROBADA EN PARTE la adhesión a la denuncia presentada por la Dra. Nataly Emma Vargas Vargas; en contra del Dr. Sergio Pacheco Diamantino, Secretario Abogado del Juzgado Disciplinario Primero de La Paz, por haber incurrido en la FALTA GRAVÍSIMA prevista en el Art. 16.1 inc. c) núm. 8 del Reglamento de Régimen Disciplinario Para Servidores Judiciales Administrativos del Órgano Judicial, y por haber vulnerado lo previsto por los Arts. 85.1 inc. a), b) y c), así como lo previsto por el Art. 86.1 inc. a), ambos del Reglamento de Administración y Control de Personal del Órgano Judicial; en consecuencia, se le impone la sanción DESTITUCIÓN DE SU CARGO”, indica la resolución del 2016.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso el periodista John Arandia, las partes fueron legalmente notificadas con la resolución final sin que ninguno de ellos objete la decisión con algún recurso.

“(…) En consecuencia, de conformidad a lo previsto por el Art. 51 inc. a) del Reglamento de Régimen Disciplinario para Servidores Judiciales Administrativos del Órgano Judicial, aprobado mediante Acuerdo N° 36/2012; se declara expresamente la EJECUTORIA de la Resolución Final N° 005/2016 de 30 de marzo; en consecuencia, cúmplase con las determinaciones contenidas en la misma, sea con las formalidades de ley”, dicta la parte de Vistos.

Según los requisitos para ser juez público, de sentencia, de ejecución penal, partido e instrucción, el candidato no debe haber sido destituido por proceso disciplinario en el Órgano Judicial y/o en el Ministerio Público. Para ello, el postulante debe presentar un certificado de antecedentes disciplinarios emitido por el Consejo de la Magistratura y/o el Ministerio Público.

El presidente del Colegio de Abogado de La Paz, Erick Foronda, aseguró que ningún funcionario judicial con antecedentes disciplinarios puede ocupar el cargo de juez y pidió al Consejo de la Magistratura a aclarar la situación de Pacheco.

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) envió una carta al Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, para denunciar el ejercicio y nombramiento ilegal de Pacheco como juez.

“El año 2016, el señor Sergio Sebastián Pacheco Diamantino fue procesado y la resolución final de 30 de marzo de 2016, por autoridad sumariante del Consejo de la Magistratura, estableció irregularidades en su desempeño, omisiones, ineficiencia, demora en actas de audiencias, incumplimiento de plazos procesales, pérdida de expediente y faltas gravísimas con sanción de destitución del cargo. Resolución ejecutoriada”, indica la carta del Conade que exige al relator pronunciarse sobre la independencia judicial en Bolivia.

