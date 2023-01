Kun Agüero jugará con Barcelona de Guayaquil

“Tengo controles del cardiólogo, estoy muy bien y ya empecé a entrenar”, declaró el argentino.

Sergio Kun Agüero volverá a jugar al fútbol y lo hará el próximo 28 de enero con el Barcelona de Guayaquil, como estrella invitada de la Noche Amarilla y que servirá como presentación del equipo ecuatoriano ante su afición. El propio Kun confirmó su presencia en conversación con el argentino nacionalizado ecuatoriano Carlos Alejandro Alfaro Moreno, exfutbolista, periodista y actual presidente de Barcelona.



“Espero con ansiedad estar ahí y divertirme. Tengo controles del cardiólogo, estoy muy bien y ya empecé a entrenar, así que podré jugar en la Noche Amarilla. Espero divertirme y sentir de nuevo la cancha. Me siento muy bien, tengo un chip para llevar el control, por lo que sí podré jugar, pues en 15 días jugaré también un partido con mis amigos del Barcelona de España”, declaró el Kun, que anunció su retirada como futbolista profesional en diciembre de 2021 debido a un problema cardíaco.

Agüero aseguró que durante el pasado Mundial de Qatar se cruzó con hinchas ecuatoriano que le pidieron que jugara en la Noche Amarilla: “Salí a comer en Qatar y estaba viendo el primer partido de Ecuador en el Mundial, unos hinchas de Barcelona me reconocieron y me pidieron que viniera a la Noche Amarilla. Tuve que quedarme callado para no dañar esta sorpresa”.

“Me excedí en la final del Mundial de Catar, en la celebración en la cancha con los que fueron mis compañeros de selección, pero espero estar muy bien para volver a jugar después de un año lejos de las canchas y del público”, añadió el Kun.

Agüero será la octava estrella mundial invitada a la Noche Amarilla. Ronaldinho fue el invitado en 2016, Diego Forlán en 2017, Kaká en 2018, Andrea Pirlo en 2019, Alessandro Del Piero en 2020, Javier Mascherano en 2021 y Carlos Tevez en 2022.