La corrupción y la división del MAS agotaron el Estado plurinacional

Ivan Alejandro Paredes

Fuente: El Deber

Este año tampoco habrá la tradicional sesión en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esa que hace 14 años recibía a los mandatarios. Solo Jeanine Áñez, en 2020, había decidido no ir al viejo Congreso y emitió un mensaje desde Palacio Quemado. Algo similar hará Luis Arce, solo el escenario será el distinto.

Evo Morales cada 22 de enero acudía al Congreso, junto a Álvaro García, para dar un informe de gestión. Ahora, en el MAS las condiciones no están en un buen momento y temen que el mandatario sea interrumpido y hasta silbado por los mismos masistas.

Por su parte, el abogado Gustavo Pedraza afirmó que este modelo de Estado está de caída por las divisiones que enfrenta el MAS. “El fraccionamiento interno no es más que un síntoma del agotamiento del instrumento del poder y esta crisis aguda del Estado Plurinacional es la revelación de este agotamiento”, recalcó.

Todos esos actos serán sin Evo Morales. Y muchos lo ven normal. El líder cocalero solo es presidente del MAS y no es parte del aparato estatal, consideró el analista político Francisco Coronado.

“(El 22 de enero) se desarrolla un evento que en la gestión de Evo Morales se transformó totalmente político. Ya no hay informes de gestión y trataron de minimizar las sesiones del 6 de Agosto. Ahora, Evo Morales no tendría por qué estar presente en un acto del Estado, a no ser que inviten a todos los expresidentes”, dijo Coronado.