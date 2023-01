Las lluvias perjudican fumigación para combatir el dengue en San Borja

La temporada de lluvias es el principal problema en la fumigación para combatir la epidemia de dengue en San Borja, municipio de la provincia Ballivián, que se declaró en desastre aumento el aumento de casos.

El director departamental del Centro de Operaciones de Emergencia, Wilson Ávila, informó que ese trabajo junto a la comuna se prolongará por lo menos hasta este fin de semana.

“Dios quiera que ya no llueva para que no nos atrasemos, queremos avanzar para concluir hasta el sábado; pedimos a la población que nos espere con las puertas abiertas para no perder tiempo”, dijo.

En algunos casos el personal se tiene que regresar para fumigar el interior de las viviendas, situación que perjudica porque se quiere abarcar todos los barrios.

Seis máquinas están trabajando para eliminar la mayor cantidad de mosquitos que sea posible, principalmente el Aedes Aegypti que transmite el dengue y otras enfermedades.

El responsable municipal de la Unidad de Gestión de Riesgo, Víctor Hugo Barriga, dijo que se hacen los esfuerzos para llegar a todas las viviendas para cortar la propagación de esa enfermedad, razón por la que incluso se fumiga en horas de la noche.

Las brigadas priorizan las zonas afectadas por el dengue según la información que maneja el sector salud en esa población borjana.