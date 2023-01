Legisladores de Creemos sostendrán reunión con misión de la CIDH

El diputado Oscar Michel, jefe de bancada de Creemos, informó que legisladores de la Alianza Creemos sostendrán una reunión con una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Michel sostuvo que mediante una nota realizada a la instancia internacional se solicitó una audiencia para denunciar la vulneración a los derechos humanos, al Estado de derecho y la persecución política del Gobierno del MAS.

Asimismo, mencionó que se referirán al secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho y a los abusos cometidos a ciudadanos y líderes políticos de oposición.

“En Bolivia ya no creemos si no tenemos justicia, porque la justicia está empañada y manoseada por el MAS, está totalmente corrompida. Tenemos jueces que no muestran la cara cuando están deliberando, fiscales que andan acosando a la personas y obviamente lo vamos a denunciar a nivel internacional. Si no tenemos justicia en nuestro país, estamos buscando justicia a nivel internacional”, expresó el legislador.

Fuente: Prensa Creemos