Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp desde el 1 de febrero

Fuente: Infobae

Con cada actualización de los sistemas operativos de Android y iOS para los celulares, algunas aplicaciones disponibles tienen que adaptar sus servicios para que sean compatibles con los cambios de software. En el caso de aplicaciones como WhatsApp, cada tienda presenta requisitos mínimos de funcionamiento.

Para los usuarios del sistema Android, Google Play Store indica dentro de las especificaciones de WhatsApp que un celular necesita tener instalada la versión de Android 4.1 en adelante para que la aplicación pueda funcionar correctamente. Mientras que las personas que cuenten con un iPhone, App Store señala que el requisito mínimo que deben cumplir es que usen la versión de iOS 12.0.

Si bien las personas que usen sistemas operativos en versiones anteriores podrían ser capaces de instalar y usar la aplicación de Meta, esta llegaría a presentar errores, además de no tener disponibles actualizaciones y mejoras en sus sistemas. Por otro lado, tampoco tendrán acceso a parches de seguridad, por lo que serán más vulnerables a ciberataques por parte de delincuentes virtuales.

