Loza: es una burla tardía invitación a Evo, «si no quieren invitar que no nos inviten; no vamos a llorar»

Fuente: lostiempos.com

Expresó su molestia y su desacuerdo por la tardía invitación a Morales a quien considera el principal conductor, el autor de la revolución democrática y cultural y lamentó que las autoridades del gobierno extiendan la invitación cuando Evo Morales ya decidió viajar a Buenos Aires, para celebrar lo mismo con sus seguidores en Argentina.

Dijo que pareciera un acto de discriminación y exclusión el hecho que una secretaria, una jefe de gabinete, extienda la invitación al jefe del MAS, primero porque antes no lo invitaron a reuniones para preparar los actos de celebración y, segundo, mandar tardíamente una carta de invitación para que Evo Morales se contente.

«Rechazamos esta situación, pedimos respeto para nuestro dirigente principal de las seis federaciones. Si no quieren invitarlo, que no lo inviten, ningún problema. Recalco, si no nos quieren invitar, que no nos inviten, no vamos a llorar, no le vamos hacer problema, vamos a aguantar y vamos a festejar donde estemos y como estemos, pero no nos discrimen con este tipo de cartitas», manifestó Loza.

Recordó que Luis Arce es presidente gracias al esfuerzo y a la lucha de años de los pueblos más humillados que lideró Evo Morales.

Dijo que por eso hay una molestia en las seis federaciones del Trópico porque parece que se estuviera retornando a los tiempos de la colonia cuando se discriminaba al indio.

Loza ratificó que Morales no asistirá a ningún acto en Bolivia porque ya está en Argentina, donde tiene una agenda para celebrar lo suyo con residentes bolivianos en Buenos Aires.