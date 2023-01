Madre de niño maltratado en una guardería es internada luego de ver el video de seguridad

El 24 de enero, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen llegaron hasta la guardería donde denunciaron que un menor fue amarrado en un aula en reiteradas ocasiones en diciembre.

Fuente: ANF

La mamá del niño de 3 años, que fue atado con cinta adhesiva a una silla en una guardería de la ciudad de Santa Cruz, tuvo que ser internada tras sufrir un shock luego de ver las cámaras de seguridad donde vio el trato que sufrió su hijo.

El papá del menor contó a los medios de comunicación que más madres de familia denunciaron que sus hijos fueron víctimas de maltrato por parte de las trabajadoras en la guardería.

El 8 de enero se denunció al personal de una guardería que ató a una silla, con cinta de embalar, a un niño de 3 años para que no se moviera. Además, le taparon la boca para evitar que hablara.

“Yo no pude ver el video, la mamá es la que vio. Ella está destrozada, no tiene consuelo, no tiene paz, lamentablemente se le cae el cabello, la mitad de su cuerpo está paralizado, está destrozada, está en el hospital. Muy aparte del daño que le hicieron a mi hijo y a sus amiguitos, lo han hecho a cada madre”, relató el papá del menor.

La madre presentó la denuncia y también acudió a la Defensoría de la Niñez para pedir que se lleve adelante la investigación.

He hecho habría ocurrido entre el 9 y 22 de diciembre del pasado año; las cámaras de vigilancia registraron el agravio contra el menor.

El 24 de enero, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegaron hasta la guardería; el papá del menor indicó que las trabajadoras de la guardería intentaron justificarse.