Mario Cronenbold gobernó desde Palmasola y el MAS no buscó reemplazarlo, recuerda Zvonko

“Recuerdo cuando Mario Cronenbold seguía ejerciendo como alcalde de Warnes en Palmasola. El Concejo de Warnes no nombró un reemplazo y este señor estaba fuera de la jurisdicción de Warnes. Se llega más rápido de Santa Cruz a La Paz en avión, que de Warnes a Palmasola en vehículo”, señaló el presidente de la ALD.

Las declaraciones de Matkovic se dan después de que asambleístas y autoridades nacionales del partido azul abogaron para que Camacho sea sustituido de sus funciones, alegando que no puede ejercer debido a que se encuentra ‘ausente’; sin embargo, el gobernador electo todavía mantiene su mandato, tanto así que recientemente firmó un decreto y designó nuevo directores en la Gobernación.

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, rechazó los intentos del masismo gestar un plan para ‘cubrir’ la ‘ausencia’ del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho -que gobierna desde el penal de Chonchocoro- y recordó que no se dio esta situación cuando el exalcalde de Warnes, Mario Cronenbold, estuvo detenido preventivamente.

Tanto Matkovic como el vicegobernador, Mario Aguilera, ratificaron que el gobernador sigue siendo Camacho y así será hasta cuando él lo decida, debido a que no se ha cumplido ninguna de las condiciones que lo remueven del cargo, según lo que establece el artículo 25 del Estatuto Autonómico.

Matkovic aclaró que la ALD no tiene competencia alguna para definir si el gobernador está o no ausente, ya que esta es una atribución exclusiva de él para decidir la sucesión del cargo. Aclaró que esta figura se encuentra enmarcada en el artículo 12 de la Constitución Política del Estado, que establece la independencia, separación y la coordinación de poderes.

“La ALD no tiene competencia para definir si el gobernador Camacho está o no ausente, si no estaríamos yendo sobre el voto popular y estaría definiendo la duración del mandato del gobernador que ha sido electo por casi un millón de personas por un periodo de cinco años”, aclaró el titular del ente legislativo.