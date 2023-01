«Me han hecho tiras», senador Ajpi insiste que la prensa es agredida por ser poco objetiva

El oficialista cuestionó que los periodistas usen cascos en las coberturas durante las movilizaciones y manifestaciones.

Félix Ajpi, senador del MAS. Foto y video: ANF.

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Félix Ajpi afirmó este viernes que los medios de comunicación “le hicieron tiras” por sus declaraciones sobre la cobertura de la prensa en movilizaciones, pero insistió en que los trabajadores de la prensa son agredidos por ser poco objetivos.

“Hay prensa inclinada de un lado y de otro lado y van a sufrir nomás siempre agresiones porque si la prensa fuese objetiva, claro, merece gran respeto. Yo no defendería las agresiones venga de donde venga, (pero) cuando la prensa es poco objetiva va sufrir (nomás agresiones) y cómo defender, de mi parte, no”, declaró Ajpi.

El oficialista sostuvo que no realizó ninguna crítica sino que hizo una observación respecto al uso del casco por parte de los periodistas y sobre el lugar donde se ubican para hacer la cobertura de la noticia.

“Muchas veces se me ha interpretado mal, como ahora, (…) se me ha hecho tiras ese día en Panamericana, distintos medios de comunicación han dedicado toda una tarde ese día (para hablar del tema); por lo tanto, no es nada objetiva”, añadió.

Este miércoles, Ajpi cuestionó que los trabajadores de la prensa usen cascos de seguridad en la cobertura de conflictos sociales y aseguró que en ninguna parte del mundo los comunicadores usan esa protección.

“(…) Ni siquiera tienen identificación de prensa, eso ustedes como periodistas saben, que tienen que identificarse como prensa; otros inclusive van con cascos, no sé con qué fines van con cascos (…). En ninguna parte del mundo yo he visto con cascos”, observó el senador a los periodistas que le consultaron sobre los últimos casos de agresión a la prensa.

Los manuales de periodismo en zonas de conflicto exigen que los periodistas porten cascos y máscaras antigás, pero el asambleísta del MAS cree que no es necesario equiparse en el actual contexto de tensión social.

Las movilizaciones son cada vez más violentas, los manifestantes usan piedras, petardos, palos, botellas, inclusive dinamitas. Desde 2019, decenas de trabajadores de la prensa han sufrido agresiones, muchos fueron agredidos pese a identificarse.

