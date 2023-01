Mesa respalda a Áñez por rechazar juicio ordinario

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, se solidarizó este sábado con la exmandataria en la crisis de 2019, Jeanine Áñez, que ayer rechazó someterse a un juicio ordinario por el caso EBA y exigió un juicio de responsabilidades.

“Reitero mi solidaridad con la ex Presidenta Constitucional Jeanine Añez, y saludo su valiente decisión de no aceptar un juicio ilegal e injusto ordenado y armado por quienes ejecutaron el fraude monumental de 2019 y que no le corresponde por su condición de ex mandataria”, escribió en sus redes sociales.

En una nueva audiencia por el denominado “caso EBA”, la expresidenta Jeanine Áñez expresó ayer su rechazo a ser juzgada por la vía ordinaria, cuando está segura de que le corresponde un juicio de responsabilidades; prescindió del servicio de sus abogados (para este caso en concreto), y dijo que los jueces pueden “hacer lo que quieran”.