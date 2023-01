Messi hace ‘llorar’ a Arabia Saudita y sonreír a Qatar

El ambicioso proyecto de reunir en su Liga a CR7 con Leo tendrá que esperar.

Fuente: https://ar.marca.com

Arabia Saudí acoge el próximo 19 de enero un amistoso entre el PSG y un combinado de estrellas del Al-Nassr, el nuevo equipo de Cristiano, y el Al-Hilal, que sueña con dar un golpe de efecto aún mayor que el de su rival con CR7 fichando a Messi. El duelo por tanto en el estadio Rey Fahd supondrá el debut de Cristiano en su club y su reencuentro por tanto con Leo. Hasta dos millones de peticiones de entradas se registraron por internet para ver este partido histórico e insólito dato que confirma también el intento de formalizar relaciones entre dos enemigos íntimos no hace tanto como Qatar y Arabia Saudí. La expectación es tal que las entradas se agotaron en pocos minutos y algunos empresarios árabes llegaron a ofrecer un millón de euros por entradas según reportaban algunos medios del país.

El partido se está promocionando como se merece y el interés del Al Hilal en Messi es una operación también de marketing muy buena para poner el duelo en el primer plano. Así lo ve de hecho el PSG, que está muy tranquilo porque la renovación de Messi no va a tardar en cerrarse. El sueño de Arabia tendrá que esperar.

El PSG se aleja del Parque de los Príncipes

Lo que ya no está tan claro es dónde jugará Messi si prolonga más de un año y el resto de las estrellas del presidente Nasser al Khelaifi porque cada vez parece más complicado que sea en el Parque de los Príncipes a la vista de las diferencias que persisten con el Ayuntamiento y que parecen insalvables. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se ha mostrado firme en su postura en declaraciones a Le Parisien: «Nuestra posición es muy clara: el Parque de los Príncipes no está en venta. Y no se venderá. Es una posición firme y definitiva. Es un patrimonio excepcional para los parisinos. Pero, por supuesto, tenemos que acompañar al PSG en su deseo y su necesidad de renovar, aumentar la capacidad y modernizar el Parque de los Príncipes. Pero recordemos el contexto constrictivo: parte del estadio está situado por encima del Péripherique (la M30 parisina), así que no podemos excavar hacia abajo».

La dura respuesta del PSG

Fuentes del PSG han mostrado su decepción por las declaraciones de la alcaldesa: «Es sorprendente y decepcionante escuchar que el alcalde de París está tomando una posición que, de hecho, obligará al PSG, a nuestros aficionados y peñas a abandonar el Parque de los Príncipes mientras que también – de manera bastante notable – añade decenas de millones de euros a la carga de los contribuyentes para mantener la estructura del edificio, que ahora tiene 50 años y necesita una renovación. Obviamente, esta enorme inversión sólo la realizaría el PSG (o cualquier otra parte) si realmente fuéramos propietarios del Parque de los Príncipes. Es lamentable que el alcalde esté ahora repentinamente cerrando de forma definitiva las discusiones de venta que hemos estado teniendo durante tanto tiempo, con el club ahora tristemente obligado a avanzar opciones alternativas para nuestra casa y que no es lo que el Club o nuestros seguidores querían».

El PSG ha realizado ya desde que llegó al club en 2011 una inversión histórica para acondicionar el vetusto Parque de los Príncipes con más de 85 millones de euros gastados en el mantenimiento del estadio con el compromiso añadido de invertir 500 millones más en renovaciones para crecer y competir con otros clubes al más alto nivel en Europa.