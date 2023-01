Miel: El sector reporta caída en la producción

No obstante, cada vez hay más gente que se dedica al negocio, según los apicultores



La producción de miel cayó en un 62,5%, comparado con el volumen que se registró en 2019, cuando el total alcanzó a las 400 toneladas, según los apicultores de Chuquisaca.

¿Las causas? La sequía que viene azotando a varios municipios del departamento en los últimos años y, por otro lado, el contrabando, según indicó ayer el representante del sector, Alaín Paniagua.

“Como todos los rubros, la apicultura está sufriendo los efectos del clima. La sequía es un problema bastante serio. No tenemos las lluvias que esperábamos, y eso pone en dificultades, primero, a la cosecha de miel y, segundo, a la supervivencia de las colmenas. Sin agua, no hay floración; sin floración, las abejas no tienen alimento; y al no tener alimento, se debilitan. Eso hace que se enfermen o migren”, explicó.

En 2019, la producción de Chuquisaca alcanzó las 400 toneladas. En los años siguientes, el volumen cayó de manera considerable, especialmente en 2020, cuando “tuvimos una sequía muy fuerte”, dijo Paniagua.

Preguntado sobre a cuánto alcanza la producción actual, dijo que, de las 400 toneladas que registró el departamento en 2019, “hemos llegado a 150”, es decir, un 62,5% menos que en ese año.

Agregó que, además de la sequía y las plagas, el “problema grande” fue el contrabando.

Pese a ello, Paniagua se mostró optimista y aseguró que la apicultura es la actividad económica de “moda” en el departamento, ya que cada vez hay más gente que se dedica a ello. Actualmente, en el departamento hay más de 2.000 apicultores, especialmente en Monteagudo, que produce alrededor de 200 toneladas de miel por año.

Agregó que el sector cobra cada vez más importancia por los empleos y el movimiento económico que genera, unos 14 millones de bolivianos en 2019.

“Esto le da la posibilidad a mucha gente de tener empleo en el departamento. El potencial que tiene Chuquisaca es mucho mayor. Podríamos llegar a producir alrededor de 3 millones de kilos (por año)”, dijo Paniagua.

PERSONERÍA JURÍDICA

El sector se reunió ayer en Sucre para discutir el estatuto y los trámites que hacen falta para conseguir su personería jurídica. “Chuquisaca tiene alrededor de 50 asociaciones, y estamos reunidos para analizar nuestros estatutos y reglamentos para el trámite de nuestra personería jurídica”, dijo Paniagua, que pidió a las autoridades apoyo al sector y un seguro agrario para amortiguar las pérdidas por los efectos climáticos.

PRODUCCIÓN

La producción de miel alcanzó a 400 teneladas en 2019, pero fue cayendo desde entonces hasta llegar a las 150, según el sector, debido principalmente a la sequía y, también, por el contrabando.