Ministro Lima advierte con proceso a vicegobernador cruceño si no asume el cargo en lugar de Camacho

Fuente: Unitel

El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo este viernes que se debe cumplir con el artículo 25 y 26 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz y el vicegobernador, Mario Aguilera, debe asumir funciones como gobernador en lugar de Luis Fernando Camacho, recluido desde hace una semana en la cárcel de Chonchocoro.

La autoridad manifestó que el estatuto “señala con claridad que ante la ausencia temporal del gobernador, asume el vicegobernador. Lo que hemos señalado es que necesariamente el vicegobernador tiene que ejercer las funciones de gobernador ante esa ausencia”.

Advirtió que cuando no se cumple la ley “se incurre en un tipo penal, que es incumplimiento de deberes”, por tanto, “lo que planteamos nosotros es que tanto el vicegobernador y la Asamblea (Legislativa Departamental) tiene que hacer un análisis jurídico y tomar determinaciones”.

“Lo que no es admisible es que el departamento de Santa Cruz se vea afectado en su ejecución presupuestaria y en el normal desarrollo de las inversiones y en el cumplimiento de sus funciones, porque el gobernador Camacho esté ausente. Este concepto ausente está jurídicamente establecido ante la detención preventiva que tiene él en este momento”, dijo Lima.

Añadió que “corresponde el inicio de una acción penal por el delito de incumplimiento de deberes, esa es la situación que podría darse en el caso de que el vicegobernador y la ALD no cumplan con el estatuto que fue ratificado por el voto cruceño y tiene que ser cumplido”.

“Si ellos deciden que no hay una ausencia y que él está presente en Santa Cruz, se estarán estrellando contra la realidad y esa no es una posibilidad admisible. Cuando se aprueba una ley, un estatuto, estas deben cumplirse, mi deber es hacer que se cumplan y en su caso presentar la denuncia respectiva cuando esto no ocurra”, advirtió.

“(Luis Fernando Camacho) es el gobernador de Santa Cruz y lo seguirá siendo”, dijo Efraín Suárez, asesor jurídico de la Gobernación cruceña, que llegó el pasado miércoles, junto a otros personeros de esta institución, hasta las puertas del penal paceño.

Incluso Suárez dijo ante los medios hace unos días que se instalará una “sucursal de la Gobernación en Chonchocoro”, el recinto carcelario en donde fue recluido Camacho el pasado 30 de diciembre.

El vicegobernador Aguilera también manifestó ante los medios, en declaraciones pasadas, que Camacho continua en el cargo.