Morales dice que Arce busca “improvisar un proyecto político renovador de la derecha”

El expresidente Evo Morales volvió a chocar este sábado con el gobierno del presidente Luis Arce, al que calificó como un “proyecto renovador de la derecha”.

“Hermanas y hermanos: pese al maltrato y discriminación del oportunismo que pretende manipular la historia y aprovecharse de las luchas del pueblo para improvisar un proyecto político renovador de la derecha, hago un llamado a defender la unidad y convicción ideológica del MAS-IPSP”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.

Morales hizo su enésima crítica al gobierno tras haber sido invitado tardíamente para participar en la celebración de un aniversario más del Estado Plurinacional, que se recuerda el 22 de enero.

Morales, en otro tuit, dijo que se eligió la fecha 22 de enero para promulgar la ley que aprobó la nueva Constitución, porque en esa fecha del año 2002 “fuimos expulsados del congreso neoliberal por orden de la embajada de EEUU. Cuatro años después, en ese mismo día y en ese mismo parlamento, juramos a la presidencia con una bancada mayoritaria gracias al voto del pueblo”.

El ala evista del MAS se sumó a las quejas de su jefe y expresó su malestar con el gobierno al considerar que hubo una “falta de respeto” con Morales por invitarlo tardíamente a los actos del 22 de enero. Morales, al no ser invitado, decidí{o celebrar esa fecha en Argentina, donde se reunirá con líderes sindicales e indígenas de la región.

El senador evista Leonardo Loza expresó su molestia. Dijo que solo se envió una “cartita” de invitación firmada por una funcionaria.

“Si no nos quieren invitar, no nos inviten, no vamos a llorar, no le vamos a hacer problema, vamos a aguantar y vamos festejar donde estemos, como estemos el Día del Estado Plurinacional, pero no nos ninguneen, no nos discriminen con este tipo de cartitas”, apuntó Loza, según Página Siete.

El legislador dijo que no haber invitado a Morales con anticipación demuestra un acto de “discriminación y exclusión” respecto al exmandatario.

Loza recordó que Morales es el líder del MAS y el “principal conductor del proceso de cambio”.