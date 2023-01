Morales: Se fundó el primer Estado Plurinacional del mundo para incluir a todos

“El 2009, fundamos el primer Estado Plurinacional del mundo, para incluir a todos. La unidad en la diversidad, con justicia social”, afirmó el expresidente, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El expresidente Evo Morales afirmó que durante su mandato, en 2009, en Bolivia se fundó el primer Estado Plurinacional del mundo, en un afán de inclusión de todos los habitantes del país, en el marco de la nueva Constitución Política.

“El 2009, fundamos el primer Estado Plurinacional del mundo, para incluir a todos. La unidad en la diversidad, con justicia social”, afirmó Morales en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Así, el exmandatario se refirió a los 14 años del Estado Plurinacional, aunque no participó en los actos oficiales organizados por el Gobierno, pues decidió viajar a Argentina a celebrar esta fecha, junto a residentes bolivianos en ese país.

Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) criticaron que a 48 horas del 22 de enero, se le envió una invitación vía WhatsApp desde el Ejecutivo, lo cual fue calificado como una “burla” y falta de respeto.

“Si no nos quieren invitar, que no nos inviten, no vamos a llorar, no vamos a hacer problema, vamos a aguantar y vamos a festejar donde estemos y como estemos, pero no nos discrimen”, afirmó el senador Leonardo Loza (MAS).

Con todo, Morales reivindicó esta fecha como un símbolo de progreso y revolución, pues mencionó a la industrialización y a la nacionalización de recursos naturales como los puntales de esta nueva construcción de Estado.

Hoy Bolivia, “es dueña de sus recursos naturales, que impulsa la industrialización, el crecimiento económico y la redistribución de la riqueza. La nacionalización es nuestro mayor símbolo de independencia económica”.

Agregó que el Estado Plurinacional es un sinónimo de “democratización del poder” y el ejercicio pleno de la soberanía.

Asimismo, durante su mensaje, Morales hizo referencia a la crisis de 2019, que derivó en su dimisión tras denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Luego, la senadora opositora Jeanine Áñez asumió el mando del país, a lo que el oficialismo cataloga un “golpe de Estado”.

Un año después, en las elecciones de octubre, el MAS volvió al poder con Luis Arce y David Choquehuanca, quienes asumieron el timón del Estado con el 55,11% de los votos.

“Como nunca, nuestros pueblos cosechan victorias políticas, derechos ciudadanos y colectivos, y con esa fuerza derrotan el golpe de Estado que viene de Estados Unidos y desde una Europa colonial y colonizada”, afirmó el expresidente boliviano.

En ese marco, indicó que los esfuerzos de la ultraderecha nacional e internacional para dividir al país “fracasaron” y proclamó la “América Plurinacional de los pueblos, para los pueblos”.

Aparte, en la ocasión saludó a los fundadores del MAS y agradeció a quienes lo acompañaron desde hace 14 años, en lo que él denominó la “revolución democrática y cultural”.

Se refirió a exconstituyentes, exministros y a otras personas de su entorno a quienes agradeció por el esfuerzo y el compromiso por el país.

Y en ocasión de los 14 años del Estado Plurinacional, pidió honestidad al Gobierno, a la cabeza de Arce, en beneficio de la población boliviana.

Pido “servir al pueblo con honestidad y garantizar la dignidad y la soberanía”, exhortó el exmandatario.

