Morgue del HRSJD de Tarija colapsa cada fin de semana

RUBÉN MONTAÑO /Bolinfo/Tarija

Fuente: elPeriódico

Desde la construcción del Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD), hace más 34 años, el nosocomio nunca tuvo una Morgue que cumpla el funcionamiento adecuado para la refrigeración de cadáveres, pues los mismos sólo pueden estar almacenados entre uno o dos días. De acuerdo último reporte, los ambientes colapsan cada fin de semana, porque no hay espacio.

Al respecto, el sub director del (HRSJD), Marcelo Ugarte, informó que infraestructura cuando fue construida, sólo contaba con motores para mantener una temperatura de 7 grados centigrados.

«Nunca tuvimos una Morgue, sólo un espacio destinado para almacenar los cadáveres temporalmente, ya sea en levantamientos o al realizar autopsias» , mencionó.

Asimismo, Ugarte manifestó que hace más de 10 años, los equipos fueron retirados porque dejaron de funcionar y desde entonces la Morgue solo es un ambiente cerrado por cuatro paredes del hospital.

«En caso de que suceda un accidente con varios fallecidos, solo podemos almacenar los cuerpos durante 48 horas, pero no podrán mantenerse fríos» ,refirió.

Al respecto, la responsable del Trabajo Social del HRSJD , Elizabet Condori, expresó que en lo que va del mes de enero, el nosocomio registró el ingreso de 7 cadáveres, la mayoría de bebedores consuetudinarios que fueron encontrados en las calles.

«Al principio llegan y no los podemos identificar, pero gracias a la difusión de sus características, los familiares logran reconocerlos ,pero los que no, lastimosamente los derivamos al Cementerio General, para que sean enterrados en una fosa común, porque no los podemos tener en la Morgue, porque no funciona», añadió.

Finalmente, Condori declaró que otor porcentaje, son las peronas que fallecen en accidentes de tránsito, pues en algunos casos, ni llegan a ser reconocidos.