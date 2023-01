Muere Lisa Loring, la Miércoles Addams original, a los 64 años

La actriz saltó a la fama siendo una niña cuando apareció en la serie televisiva ‘La familia Adams’ durante los años sesenta

Fuente: elpais.com

Lisa Loring, la primera actriz que interpretó a Miércoles Addams, ha fallecido este sábado de un ataque al corazón a la edad de 64 años. Así lo ha confirmado una de sus dos hijas, Vanessa Foumberg, a la prensa estadounidense. El personaje de La familia Addams ha regresado en los últimos meses a la popularidad interpretado por Jenna Ortega en la exitosa versión que Tim Burton ha creado para Netflix. También fue el trampolín de Christina Ricci en la película homónima de los años noventa.

Allegados y compañeros de profesión de Loring han despedido a la estadounidense en redes sociales. “Con gran tristeza informo el fallecimiento de nuestra amiga, Lisa Loring. Hace cuatro días sufrió un derrame cerebral masivo provocado por el tabaquismo y la presión arterial alta. Ella había estado en soporte vital durante tres días. Su familia tomó la difícil decisión de quitárselo. Ella forma parte de la cultura pop y siempre en nuestros corazones como Miércoles Addams. Hermosa, amable, una madre amorosa, el legado de Lisa en el mundo del entretenimiento es enorme. Y el legado para su familia y amigos: una gran cantidad de humor, afecto y amor permanecerán en nuestra memoria durante mucho tiempo. DEP, Lisa. Maldita sea, chica… fuiste muy divertida”, ha publicado en Facebook su amiga Laurie Jacobson.

También ha recordado a la actriz Butch Patrick, quien interpretó a Eddie Munster en televisión. “Lamento mucho saber del fallecimiento de mi querida amiga Lisa Loring. Estábamos muy unidos y trabajábamos juntos a menudo. Sé que estaba muy débil. Estuve en su compañía hace apenas unas semanas. Buena suerte mi amiga”, ha comentado en la misma red social.

Hiija de militares nacida en las Islas Marshall y criada en Hawái antes de mudarse a California, comenzó a trabajar como modelo infantil con tres años y como actriz poco antes de lograr el papel de Miércoles Addams, que interpretó entre 1964 y 1966. En los años siguientes, regresó al personaje en varias películas para televisión y apareció en series como The Girl from U.N.C.L.E. y Barnaby Jones hasta contar con un personaje fijo en la telenovela As the World Turns, en la década de los ochenta. El resto de su carrera estuvo cercano al cine fantástico y de terror.