Novak Djokovic gana como un número uno y atrapa a Nadal con su décimo título en el Open de Australia

El serbio iguala el tope de 22 títulos de ‘Grand Slam’ y se reparte con el balear 16 de los últimos 19.

A Novak Djokovic todo le ha cambiado en un margen de 378 días. Ha pasado de ser deportado en Melbourne a levantar por décima vez en su carrera el trofeo Norman Brookes que le acredita como campeón del Open de Australia por décima vez. Sólo Rafael Nadal, dentro de los grandes, ganó más en la tierra de Roland Garros con 14 entorchados.

Djokovic, verdugo de Stefanos Tsitsipas por 6-3, 7-6(4) y 7-6(5), iguala los 22 títulos de ‘Grand Slam’ de Nadal con un año menos y muchos menos problemas físicos. En la carrera por ser considerado el mejor de la historia, tiene la pole position.

Se lo dijo abiertamente Stan Wawrinka a Novak en una charla telemática durante la pandemia: «En una película no puede haber tres buenos«.

Al serbio le sienta como anillo al dedo el papel de malo. «Ya no me siento como un villano, que es como me trataron algunos medios«, confesaba en la previa del grande de las antípodas.

Más títulos en el Open de Australia Novak Djokovic 10 Roy Emerson 6 Roger Federer 6 Andre Agassi 4 Jack Crawford 4 Ken Rosewall 4

Con la etiqueta de villano o el malo de la película, el diez veces campeón del Abierto australiano se cuidó mucho de no dejar entrar al público en el partido, que es exactamente lo contrario de lo que hizo Daniil Medvedev hace un año en la final con Nadal.

Se mostró intocable al saque. En el primer set apenas cedió cinco puntos. Tsitsipas experimentó la sensación de estar por delante con el 1-0 de la segunda manga.

En el banquillo de Djokovic volvía a faltar su padre Srdjan, que no quería ser un foco de presión extra para su hijo. Stefanos buscó la reacción con un tímido 2-1 y 15-30. No tenía mucho más a lo que agarrarse porque su verdugo no le dejaba.

Nole, a diferencia de los seis partidos anteriores en la Rod Laver Arena, había reducido su vendaje en el muslo izquierdo a un simple kinesiotape.

El griego sufría en prácticamente todos los turnos de servicio. No podía aguantar los continuados ataques a su revés. El serbio se deslizó sobre el cemento en el cuarto punto del séptimo juego. Fue un susto sin más.

La igualdad en el resultado empezaba a molestar a Novak, que pedía explicaciones a su entrenador, Goran Ivanisevic. Acostumbrado a una alfombra roja por su superioridad, le molesta casi todo.

Pelota de set

Tsitsipas tuvo su momento con una bola de set con 5-4 y 30-40. Su adversario la salvó con una derecha ganadora cuando la mayoría de seguidores presentes ya soñaban con el empate a todo en el tanteo.

Unos pocos con la bandera de serbia aplaudían a Djokovic. La mayoría de sus compatriotas estaban en el Melbourne Park, pero en sus aledaños.

Stefanos se aseguró la muerte súbita con la sensación de que iba a más. El ateniense remontó un 4-1 en el ‘tie break’, pero se paró después en el intento de remontada.

Djokovic resoplaba. Había estado cerca de complicarse una final que tenía controlada. Tiene 11 años más que su contrincante y se fue siete minutos a los vestuarios para tomarse un respiro.

Regresó frío y lo pagó con la primera rotura en contra. Nole’ recuperó el ‘break’ cinco minutos después. Tsitsipas jugó todo el tercer set con la presión de sacar a continuación de su oponente. Aguantó el tipo hasta la segunda muerte súbita. Levantaría las dos primeras bolas de titulo. No podría con la tercera. Las lágrimas del vencedor, al abrazarse a su banquillo, son las de todo un pueblo.

Más coronas de ‘Grand Slam’ por encima de la treintena Novak Djokovic 10 Rafael Nadal 8 Roger Federer 4 Rod Laver 4 Ken Rosewall 4 Andre Agassi 2 Jimmy Connors 2 Stan Wawrinka 2

Aplastante dominio en el país

Djokovic llega a las 41 victorias seguidas en Australia, de las que 28 son en la capital de Victoria. Se hacen apuestas para saber quién será capaz de pararle.