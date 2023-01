Ocho ciudades se movilizaron por la democracia y la liberación de 183 presos políticos

Fuente: lostiempos.com

Las movilizaciones se realizaron en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Tarija, Beni, Chuquisaca y Oruro, marcharon en las calles de las ciudades capitales en defensa de los derechos humanos, exigiendo una Justicia independiente en Bolivia que actualmente «es corrupta» coincidieron muchos líderes.

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) se concentró en la plaza del Minero para hacer un recorrido hasta la plaza 10 de Noviembre, exigieron la libertad de los presos políticos, entre ellos de los dirigentes cívicos de esa región que fueron detenidos; y del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Los estribillos en la capital potosina estuvieron orientados en contra del Gobierno: «Arce, cuidado, el pueblo está emputado», repetían; «no tenemos miedo, ca…»; «estos es Bolivia, y Bolivia se respeta». En la agenda de los potosinos también está el tema del litio.

Mientras en Santa Cruz, la concentración fue en la plaza del Estudiante y recorrieron hasta la plaza 24 de Septiembre, los asistentes vistieron ropa blanca y portaron banderas de la tricolor y del departamento cruceño.

Otros llevaron instrumentos musicales, como tambores, maracas, que sirvió para amenizar la movilización. Las banderas blancas flamearon como símbolo de paz y para demostrar que, a pesar de todos los enfrentamientos, el pueblo cruceño se encuentra fortalecido.

«No fue golpe, hubo fraude», fue el coro que se escuchaba durante el recorrido. «Pueblo escucha, únete a la lucha»; «el pueblo está en las calles pidiendo libertad, democracia si, dictadura no», fueron los coros más fuertes.

Distintos sectores fueron parte de la movilización como el sector de radio móviles y taxis, juntas vecinales, el sector del transporte pesado, el colegio médico y diferentes plataformas, cívicos, entre otros.

«Hacemos escuchar nuestra voz para que tengamos libertad, para que tengamos democracia, para que tengamos justicia, para que liberen a nuestro gobernador (Fernando Camacho) que fue secuestrado. El pueblo quiere ser escuchado en las calles, estamos todos los sectores y la universidad al lado de su pueblo», manifestó Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).

En La Paz, la concentración por parte del Comité Nacional de la Democracia (Conade) y plataformas ciudadanas fue en la zona Sur y en la plaza Abaroa, los manifestantes en ambos puntos portaron la bandera de Bolivia. En la zona Sur cientos de personas llegaron a la plaza e Iglesia de San Miguel para repudiar al Gobierno, pero fueron dispersados con petardos por grupos de choque.

En la plaza Abaroa también se registraron varios incidentes, los manifestantes fueron expulsados a empujones y les lanzaron huevos por parte de afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes gritaban: «¡Pititas, los golpistas no pasarán! repetían una y otra vez».

De acuerdo a un reporte de DTV, se vio al director de Diremar, Emerson Calderón y a otros funcionarios públicos entre las personas que retiraron a las plataformas cívicas y que pretendían una marcha pacífica en defensa de la democracia.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, el pasado cuatro de enero, al dar lectura de las resoluciones del encuentro de representantes cívicos de los nueve departamentos, determinó declarar el 10 de enero como el día de las movilizaciones a nivel nacional.

En Trinidad, las personas se concentraron en su plaza principal iniciaron la protesta entonando el himno nacional. Posterior a ello afirmaron no tener miedo y que continuarán con su lucha para lograr una democracia justa.

«Han encarcelado a 180 ciudadanos, 180 perseguidos políticos y no hemos hecho nada. Han avasallado Santa Cruz, Pando y no hicimos nada. No nos vamos a quedar callados, desde el Beni exigimos justicia, el cese de la persecución política», expresó Amara Blanco del comité cívico juvenil.

En Tarija se concentraron en horas de la tarde en la rotonda del monumento a Eustaquio «Moto» Méndez y se dirigieron hacia el centro citadino de la capital, donde afirmaron que no se rendirán y que Bolivia se tiene que respetar porque no es Cuba ni Venezuela. «¡Pueblo unido jamás será vencido. ¡Dictadura de nuevo, no!», expresó uno de los movilizados.

Mientras la convocatoria de cívicos en la Plaza de las banderas de Cochabamba, tuvo gran éxito, porque las personas con la bandera boliviana hicieron el recorrido por el prado cochabambino.

A pesar de que efectivos policiales intentaron evitar la concentración, los ciudadanos se mantuvieron y arengaron que «el pueblo no se vende».

En la marcha de Sucre exhortaron a mantener la unidad entre el campo y la ciudad. «Nunca más este engaño, Santa Cruz no está solo, pedimos a la policía que trabaje con su pueblo, por ello Chuquisaca se autoconvocó porque no vamos a permitir leyes como Venezuela y esta marcha busca que todos los departamentos nos apoyemos», manifestó uno de los representantes del colectivo denominado El Grito de Libertad en la plaza 25 de Mayo.

Por último, en el Parque de la Unión de Oruro cerca de las 17:00, los cívicos también se movilizaron en una marcha pacífica, recorrieron diferentes calles de la capital del folklore con banderas y carteles en mano exigiendo democracia.