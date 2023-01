Operadores privados están a cargo del 10% de las inversión petrolera para 2023

YPFB firmó también tres contratos de servicios petroleros con la estadounidense Vintage Petroleum con los que se prevé invertir – de ser exitosos- más de $us 500 millones en total.

Walter Vásquez

Las petroleras privadas que operan en Bolivia invertirán el 10% de los $us 669 millones que se invertirán en el sector hidrocarburíferos en esta gestión, informó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que también firmó tres contratos con la estadounidense Vintage Petroleum .

Del total de las inversiones previstas para este año, las empresas operadoras de los contratos de servicios petroleros invertirán $us 64,58 millones, Casa Matriz $us 326,85 millones (49%) y las filiales y subsidiarias de la corporación estatal $us 277,57 millones (41%).