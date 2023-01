Opositores ven que el Gobierno se apoya en funcionarios para tener fuerza en La Paz

Fuente: El Deber

El ataque a la marcha de los cívicos y plataformas en La Paz, la tarde del martes, reveló que el partido de Gobierno se sostiene en los funcionarios públicos y ya no en la estructura política partidaria. La sensación se ratifica ante la débil respuesta en las contramarchas programadas para hoy en resto del país, afirmaron dos políticos opositores.

“El MAS ya no moviliza a su gente, por ejemplo, no se vio contramarchas en Cochabamba de campesinos chapareños , eso fue muy notorio. Los cochabambinos pudieron marchar en Cercado tranquilos. Asimismo, los cruceños han podido marchar sin que la gente de Yapacaní vaya a desmovilizar esa marcha, entonces la fuerza del Gobierno se concentra en La Paz ” declaró el diputado, José Manuel Ormachea (CC).

El martes, los cívicos de todo el país, además de las plataformas, organizaron y coordinaron marchas en las nueve ciudades capitales. Solo en La Paz se vivieron momentos de tensión y violencia con ataques a trabajadores de la prensa y a los manifestantes en distintos lugares. N o ocurrió lo mismo en las otras ocho ciudades , donde no se produjo contramarchas.

“Hay que entender, no hay tanto funcionario público en otros departamentos, quién no vio a los guerreros azules que maneja (el ministro Edgar) Montaño, entonces la fuerza se concentra en los ministerios, ya no en las organizaciones”, opinó el exdiputado Amilcar Barral. Desde sus cuentas en redes sociales expuso la presencia de funcionarios en las contramarchas.