Pedraza ve que el discurso de Arce fue “repetitivo” y no tocó problemas graves como el narcotráfico

El abogado Gustavo Pedraza también se refirió a la división en el MAS y dijo que “representa que el instrumento político ha fracasado y se ha agotado”. Para el excandidato de CC, el gobierno de Luis Arce tiene al narcotráfico y la corrupción como temas pendientes.

Por Rubén Ariñez

Fuente: Unitel

Para el abogado y político Gustavo Pedraza, el presidente Luis Arce brindó este domingo un mensaje “irrelevante” y sin “ningún tipo de novedad”. En ese contexto, consideró que el mandatario boliviano debería subrayar problemas graves que no resolvió como la corrupción y el narcotráfico.

“Me parece un discurso irrelevante, no veo ningún tipo de novedad, de anuncios, sino la repetición de lo que se ha dicho antes”, afirmó el también excandidato a la vicepresidencia por la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC).

No obstante, no mencionó los conflictos a nivel externo e interno que marcan su gestión desde el año pasado: las demandas de la oposición , que denuncia un deterioro de la democracia, y la división intern a del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En criterio de Pedraza, Arce “está mirando artificialmente lo que no existe” porque “la realidad de la gente es otra”. Para el jurista, en mesa existen asuntos pendientes como el narcotráfico y la corrupción no están resueltos y no fueron mencionados por el mandatario.

“El desempleo, la corrupción, el atropello, la violencia y el narcotráfico es lo caracteriza a nuestro país y eso no lo ha mencionado el Gobierno. Debería al menos subrayar que hay problemas gravísimos que no ha resuelto”, señaló.

“No se ha resuelto el tema de la justicia, está más manipulada que antes, el tema del narcotráfico, lo más grave que tenemos después de 14 años de proceso es que el narcotráfico se ha incrustado en el Estado”, añadió.

Divisiones

Pedraza también se refirió a la “división” en el MAS, partido en función de gobierno, que este año celebró la fecha marcado por las fracturas internas, y la polarización en el país que atribuyó a los conflictos políticos.

“El país está más divido que nunca, esta polarización generada por la política violenta del Gobierno y está dividido su partido que es lo que más le afecta a él (al presidente Arce)”, señaló.

El líder del MAS, Evo Morales, viajó a Argentina para reunirse con sectores sociales y desde esa nación aludió a los festejos sin su presencia.

Mientras que Arce, como presidente del Estado, comandó en plaza Murillo el acto protocolar con las organizaciones que lo respaldan.

“Esto representa que el instrumento de poder, el instrumento político que empezó a conducir este proceso ha fracasado y se ha agotado”, reflexionó Pedraza.